Inter-Torino, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A, è terminato con il punteggio di 1-0, grazie al gol risolutivo di Denzel Dumfries. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle dell'Inter

Samir HANDANOVIC 6,5 – Reattivo sulla punizione dal limite di Lukic. Prosegue l'imbattibilità.

Milan SKRINIAR 6,5 – Prestazione senza macchie, nonostante la pressione degli esterni

Stefan DE VRIJ 6,5 – Vedi sopra, non perde mai la calma. Inter solidissima

Alessandro BASTONI 6,5 – Difende e si affaccia nella metà campo del Toro: mezzo punto in meno per quel gol divorato al cospetto di Vanja.

Denzel DUMFRIES 7,5 – 3 gol nelle ultime 4, prosegue il suo momento magico. Notevole la rasoiata nell’angolo, degna di "The Rocket" O’Sullivan. Gol che pesa tantissimo il suo. (82' D'AMBROSIO sv)

Arturo VIDAL 6,5 – Ben calato nella parte: borseggia palloni ed è sempre al posto giusto (82’ SENSI sv)

Marcelo BROZOVIC 6,5 – Il suo velo (volontario o meno?) apparecchia il gol di Dumfries.

Hakan CALHANOGLU 6,5– Trance agonistica pressoché totale, gioca da tuttocampista con intelligenza calcistica ai massimi livelli. Mezzo punto in meno per il calo nella ripresa, ma che bella quella palla per Lautaro. (69’ VECINO 6 - Entra per sbrigare lavoro sporco)

Ivan PERISIC 6,5 -Mette lo zampino anche lui sul gol di Dumfries. (90' DIMARCO sv)

Lautaro MARTINEZ 5,5 – Questa sera un po’ appannato, non sfoderfa l’abituale killer instinct a tu per tu con Vanja. (69’ SANCHEZ 6 – Scheggia il palo con gran destro in corsa)

Edin DZEKO 6,5 – Regista avanzato, offre un cioccolatino a Dumfries con la preziosa collaborazione di Brozovic.

All.: Simone INZAGHI 6,5 – Vittoria “sporca” contro un Toro estremamente tignoso. I classici tre punti che a fine anno pesano tantissimo...

Le pagelle del Torino

Vanja MILINKOVIC-SAVIC 6 – Non può nulla sul colpo da biliardo di Dumfries

Koffi DJIDJI 6 – Se la cava di fisico soprattutto.

BREMER 6,5 – Domina fisicamente ingaggiando un duello mozzafiato con

Alessandro BUONGIORNO 6 – Tiene dietro, senza soffrire il palcoscenico (65’ RODRIGUEZ 6 - Finale senza sporcature da segnalare)

Wilfried SINGO 6 – Lotta di fisico sulla destra (76' ANSALDI sv)

Sasa LUKIC 6 – Cresce alla distanza dopo un avvio in tono minore.

Tommaso POBEGA 6 – Meno appariscente del solito ma si fa comunque sentire in mezzo, di pura battaglia (65’ MANDRAGORA 6 - Impatta bene nel match)

Ola AINA 5,5 – Non chiude su Dumfries in occasione del gol, errore che pesa nella sua valutazione finale.

Josip BREKALO 5,5 – Parte bene poi si spegne via via. (76' PRAET sv)

Marko PJACA 6 – Sfiora il gol in avvio con gran destro a giro. E' un fattore nel match.

Antonio SANABRIA 5 - Pesa l’anticipo subito da Bastoni in occasione del gol nerazzurro. Non incide mai e risulta avulso dalla manovra. (59’ WARMING 6 – Lotta il danese classe 2000, profilo interessante)

All. Ivan JURIC 6,5 - Uno dei rari casi in cui l'allenatore sconfitto eguaglia il collega nel voto: applausi per un Toro con le idee chiarissime, duro a morire. Se avesse avuto Belotti magari...

