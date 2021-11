Juventus-Fiorentina, match valido per la 12esima giornata di Serie A, Juan Cuadrado nel finale. Nella Fiorentina espulso Nikola Milenkovic. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio. , match valido per la 12esima giornata di Serie A, è terminata con il punteggio di 1-0 , frutto del gol dinel finale. Nella Fiorentina espulso Nikola Milenkovic. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Ad

Le pagelle della Juventus

Serie A Juve-Fiorentina, moviola: mani Danilo, rosso Milenkovic, rabbia viola 2 ORE FA

Mattia PERIN 6 – Sicuro su Bonaventura all’inizio, non deve più sporcarsi i guantoni in seguito.

DANILO 5,5 – Non sembra al meglio e si limita alla fase difensiva, soffrendo a tratti.

Matthijs DE LIGT 7 – Imposta con personalità, ringhia sulle caviglie di Vlahovic. Qualche sbavatura, ma guida la difesa da leader.

Daniele RUGANI 6 – Gettato nella mischia dopo l'infortunio last minute di Chiellini, non infonde grande sicurezza ma gioca senza fronzoli e non commette errori pesanti.

ALEX SANDRO 5 – Fatica con Odriozola e Callejon nella sua zona di competenza, da cui nasce più di un pericolo per Perin. In avanti non rischia mai la giocata. Sostituito all'intervallo (dal 46' Luca PELLEGRINI 5,5 - Parte molto timido, gettando al vento un paio di palloni che potevano essere gestiti meglio. Poi si scuote e sale di rendimento).

Federico CHIESA 6,5 – Per buona parte del match fatica ad accendersi, pur non mancando di prodigarsi in alcune coperture difensive. Poi esplode: col primo guizzo fa espellere Milenkovic, col secondo centra una traversa clamorosa. Ancora al tiro, nel finale in superiorità numerica è il pericolo numero uno.

Weston MCKENNIE 7 – Fosforo, personalità e tecnica nel centrocampo bianconero, il migliore per distacco nel computo dei 90 minuti. Sembra tornato sui livelli della stagione passata, quando fu una delle sorprese più gradite in casa bianconera.

Manuel LOCATELLI 6 – Tampina Torreira e non sempre riesce a verticalizzare come sa fare. Sale di tono nel finale, dove gioca anche di muscoli nell'assalto alla diligenza dei suoi.

Adrien RABIOT 5,5 – Qualche buono spunto di fisico, un discreto sinistro che mette paura a Terracciano, ma come spesso gli accade sembra vagare per il campo senza un’idea chiara sul da farsi. Esce tra qualche fischio (dal 79' Juan CUADRADO 7 - Seconda panchina di fila dopo quella di Champions, mette la firma decisiva sul match con un gol dei suoi. In precedenza un paio di cross pericolosi, tra dribbling e accelerazioni. Decisivo).

Paulo DYBALA 5,5 – Si sbatte per creare e costruire, ma spesso deve abbassarsi molto e i centrali viola non tirano certo indietro i tacchetti. Serata decisamente più difficile rispetto a quella contro lo Zenit (dal 90'+2' Rodrigo BENTANCUR SV)

Alvaro MORATA 5,5 – Poco pungente in tutto il primo tempo nonostante un discreto lavoro in pressing, batte un colpo con sombrero e gran sinistro a inizio ripresa. Troppo poco. (dal 88' Kaio JORGE SV).

All. Massimiliano ALLEGRI 6 – Dopo le vacche grasse di Champions, la sua squadra torna a vincere di corto muso e la notizia migliore è in assoluto il risultato. Il lavoro da fare è ancora tanto.

Le pagelle della Fiorentina

Pietro TERRACCIANO 5,5 – Rischio in avvio su pressione Morata, poi è a lungo spettatore. Attento sulla girata di Chiesa, il gol arriva sul suo palo (al netto della deviazione di Biraghi).

Alvaro ODRIOZOLA 6,5 – Dopo qualche titubanza in avvio, si scatena. In attacco è ficcante, confeziona la miglior occasione viola del primo tempo con un gran numero e sulla destra è un fattore.

Nikola MILENKOVIC 5 – Partita di muscoli e nervi, a volte si distingue per ottimi anticipi, altre esagera. Come in occasione del secondo giallo, a 70 metri dalla sua porta. Poteva gestire meglio l'episodio. Abbandona i suoi sul più bello e di fatto risulta decisivo in negativo.

Lucas MARTINEZ QUARTA 7 – Prende ben presto un giallo evitabile, tanto più da diffidato. Non ne risente e alla fine risulta il migliore dei suoi, per come gioca d'anticipo e comanda la difesa.

Cristiano BIRAGHI 5,5 – Buona spinta sulla sinistra, cala nel finale. Sfortunato nella deviazione che condanna i suoi.

Giacomo BONAVENTURA 6,5 – Si mette subito in mostra con un bell’inserimento e colpo di testa in avvio. Molto attivo sulla trequarti, prezioso anche in copertura con un paio di buoni recuperi (dal 78' Alfred DUNCAN SV).

Lucas TORREIRA 6 – Ordinato a centrocampo, pur senza fare sfracelli (dal 64' Sofyan AMRABAT 5,5 - Non meglio del suo predecessore, dopo una prima parte di gestione fatica quando la Viola resta in dieci).

Gaetano CASTROVILLI 6 – Si muove molto, scambiandosi con Saponara in un primo tempo di qualità. Poi cala (dal 78' Matija NASTASIC SV).

Josè CALLEJON 6,5 – Una bella rasoiata, i suoi piedi educati funzionano alla grande nel cambi gioco e nel dialogo nello stretto (dal 75' IGOR SV).

Dusan VLAHOVIC 5,5 – De Ligt e Rugani gli salgono sulle spalle al primo secondo di gara e non lo mollano mai. Lui si sbatte, lotta, cade e sbuffa, ma è una serata difficile.

Riccardo SAPONARA 6 – Qualche lampo ed è sempre un bel vedere, anche se meno continuo che nelle ultime uscite (dal 74' Riccardo SOTTIL SV).

All. Vincenzo ITALIANO 6 - Arriva allo Stadium per giocarsela con personalità e pur senza mirabilie la sua squadra fa bella figura nel primo tempo. Poi sembra accontentarsi, addormentando la partita. Punito nel finale dall'ingenuità di Milenkovic, altro match con una big con sconfitta.

Spalletti: "Var a chiamata? Servirebbe nuova figura nello staff"

Serie A Juve, gioia di cortomuso! Cuadrado inchioda la Fiorentina al 91' 4 ORE FA