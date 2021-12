Roma-Spezia, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A, è terminato con il punteggio di 2-0 , frutto delle reti di Smalling e Ibañez. Abraham ha colpito un palo, Manaj si è visto annullare un gol per fuorigioco e Afena-Gyan, poi espulso, per un precedente tocco con un braccio. Gara arbitrata da Alessandro Prontera della sezione di Bologna. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle della Roma

Rui PATRICIO 6 - Un po' sorpreso, ma efficace, su Reca. Provvidenziale nel finale su Manaj, che era comunque in fuorigioco.

Roger IBAÑEZ 6,5 - Un po' in affanno nella seconda parte del primo tempo, tanto da rischiare il giallo. Ma è lui, con un gran colpo di testa, a firmare il gol del raddoppio.

Chris SMALLING 7 - Sblocca immediatamente il risultato con un rapace colpo di testa e dietro, tra una chiusura e una ribattuta di testa, è perfetto o quasi. Gran partita (dal 64' Amadou DIAWARA 5,5 - Non benissimo. Con un paio di errori rischia di mettere in difficoltà i compagni della difesa)

Marash KUMBULLA 6 - Tranquillo nel primo tempo, un po' meno nella ripresa. Rischia seriamente l'espulsione per un pestone ad Agudelo.

Rick KARSDORP 5,5 - Generoso come sempre, tanto da concludere la gara sfinito, ma poco pungente. Si sono visti Karsdorp migliori.

Jordan VERETOUT 6,5 - Mortale da calcio piazzato: entrambi i gol della Roma nascono dal suo piede. Meno fortunato quando va al tiro: Nikolaou gli respinge il destro sulla linea.

Bryan CRISTANTE 6 - Fa il suo, tenendo le fila del gioco e della manovra con la propria esperienza.

Henrikh MKHITARYAN 6,5 - Vivace, tra un duetto con Viña e un tentativo personale. Quando trova spazi, vedi il cross che Abraham devia sulla traversa, sa far male.

Matias VIÑA 6,5 - Molto attivo. Con le sue incursioni e i suoi scambi con Mkhitaryan mette spesso in difficoltà la catena di destra dello Spezia.

Borja MAYORAL 5,5 - Cerca l'intesa con Abraham, trovandola però soltanto a tratti. Non riesce mai a impensierire seriamente la difesa spezzina (dal 64' Felix AFENA-GYAN 5 - Entra, prova qualche spunto, si fa ammonire - incomprensibilmente - una prima volta e poi pure una seconda. Gli servirà come apprendistato)

Tammy ABRAHAM 6,5 - Preziosissimo nella sponda per Smalling, desideroso di lasciare il segno, sfortunato quando ci prova: la traversa e Provedel gli dicono di no.

All. José MOURINHO 6 - Non è una bella Roma, ma questa sera contava soltanto la vittoria. Lascia perplessi la decisione di operare solo due cambi con metà squadra sfinita.

Le pagelle dello Spezia

Ivan PROVEDEL 6 - Rimane nella terra di nessuno e Smalling lo castiga, ma l'errore è soprattutto dei suoi compagni. Si riscatta con due grandi interventi su Viña e Abraham.

Kelvin AMIAN 5 - Ha sulla coscienza la mancata marcatura di Ibañez in occasione del secondo gol giallorosso. Poco protetto da Gyasi, soffre Viña e Mkhitaryan. E nel finale si divora pure un gol già fatto.

Martin ERLIC 6 - Il migliore della retroguardia di Thiago Motta. Cerca di mettere una pezza a qualche buco dei compagni e più di una volta ci riesce.

Dimitris NIKOLAOU 5,5 - Non bene in occasione della prima rete della Roma, in cui si perde Abraham. Poi tenta generosamente di porre rimedio, salvando sulla linea su Veretout.

Emmanuel GYASI 5 - Schierato da esterno a tutta fascia non incide minimamente. Fuori dalla partita, perde pure un pallone sanguinoso che quasi costa il tris di Abraham.

Viktor KOVALENKO 5 - Non riesce mai a far valere il proprio peso specifico in mezzo al campo, e non solo per colpa sua. Non completa la partita (dal 53' Kevin AGUDELO 6 - Ne fa ammonire un paio e si dimostra in buona forma. Bell'ingresso a partita in corso)

Jacopo SALA s.v. (17' Jakub KIWIOR 6 - Schierato sul centro-sinistra parte bene, servendo un'interessante palla gol a Reca, poi scende un po' di tono durante il resto della gara)

Giulio MAGGIORE 5 - Opaco. Non riesce a imporsi e, come Kovalenko, lascia il campo dopo pochi minuti della ripresa (dal 53' Simone BASTONI 6 - Con il suo sinistro porta scompiglio nella parte finale del match)

Arkadiusz RECA 6 - Uno dei più attivi nello Spezia. Nel primo tempo fa venire i brividi a Rui Patricio in un paio di occasioni.

David STRELEC 5 - Poco da segnalare. Mai in partita, mai pericoloso. Un paio di scambi con Manaj non possono bastare (dal 53' Daniele VERDE 6 - Questa volta non punisce la Roma, come nello scorso campionato. Anche il suo ingresso in campo dà comunque una scossa ai liguri)

Rey MANAJ 5 - Nulla da dire sull'impegno, ma quanto a concretezza offensiva non ci siamo. Si vede annullare il possibile 2-1 per un netto fuorigioco.

All. Thiago MOTTA 5,5 - Spezia troppo rinunciatario per gran parte dell'incontro. E quando si sveglia è troppo tardi. Per salvarsi bisogna cambiare passo.

