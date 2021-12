Salernitana-Inter, match valido per la diciottesima giornata di Serie A, è terminato con il punteggio di 0-5 . Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle della Salernitana

Vincenzo FIORILLO 6 – Incolpevole nella goleada subita.

Norbert GYOMBER 5 – E’ Salerno, ma sembra Rio. Nel senso che dietro si balla... la Samba. Dall’81’ Nadir ZORTEA – sv.

Luka BOGDAN 5 – Troppe volte preso dentro da solo, la Salernitana non trova compattezza e non è ben protetta da quelli davanti.

Riccardo GAGLIOLO 5 – Bruciato e bucato in molteplici occasioni.

Filippo DELLI CARRI 5,5 – Uno di quelli a provarci, anche dal punto di vista delle uscite offensive, di una squadra davvero troppo modesta. Poi però c’è il risultato del campo. Troppo duro e con modalità troppo nette per uscire con una sufficienza.

Luca RANIERI 5 – Dumfries nel primo tempo gli fa venire il mal di testa. Poi, per sua fortuna, si dà una calmata. Dumfries, ovviamente. Dal 71’ Pawel JAROSZYNSKI 6 – Venti minuti a partita ormai decisa. Senza danni.

Joel OBI 4,5 – Avrebbe sui piedi la clamorosa chance di riaprire una partita che non sarebbe in ogni caso esistita. La spara su Handanovic. Aggravante.

Grīgorīs KASTANOS 5 – Messo sotto senza sé e senza ma. Dal 61’ Andrea SCHIAVONE 6 – Prova a mettersi a protezione del reparto. Per sua fortuna l’Inter ha già rallentato i ritmi a quel punto.

Lassana COULIBALY 6 – Meno peggio di chi gli sta intorno. Ci mette corsa – spesso però a vuoto – e dedizione.

Franck RIBERY 6 – Nel primo tempo una sua ripartenza di 50 metri è quasi commovente. Predica, sostanzialmente, nel destro. Dal 71’ Cedric GONDO 6 – Ingresso senza infamia e senza lodi.

Nwanko SIMY 5 – Non pervenuto. Dal 61’ Milan DJURIC 5 – Avrebbe, sulla testa, il classico gol della bandiera. Nulla. Nemmeno quello.

All. Stefano COLANTUONO 4,5 – La sua è una squadra che in questo momento non ha il livello per la Serie A. Ci sono tanti problemi fuori dal campo, senza dubbio. La qualità è quella che è, sicuramente. Ma da quanto siede in panchina al posto di Castori non si è visto nulla. Anzi...

Le pagelle dell'Inter

Samir HANDANOVIC 6 – Mai chiamato in causa.

Danilo D'AMBROSIO 6 – L’Inter stasera, dietro, dorme sonni tranquilli.

Stefan DE VRIJ 6 – Guida con ordine il reparto. Non è chiamato a extra impegni.

Alessandro BASTONI 7 – Come si muove bene questo ragazzo, che sta diventando a tutti gli effetti un difensore moderno, ovvero in grado di svolgere in maniera eccellenti due fasi. Tante splendide aperture e verticalizzazioni. Dal 56’ Federico DIMARCO 6 – Entra in una partita che difensivamente per l’Inter è fin troppo semplice.

Denzel DUMFRIES 7 – Nel primo tempo è un treno a destra, facendo venire il mal di testa al povero Ranieri. Un gol sfiorato, un gol fatto, tanta corsa e spinta offensiva.

Nicoló BARELLA 6,5 – In mezzo tiene un ritmo che mette veramente in difficoltà i già complicati tentativi di palleggio della Salernitana. Prende un giallo veramente stupido, va detto, vista la serata e la partita. Mezzo voto in meno proprio per questo. Dal 56’ Arturo VIDAL 6,5 – Buon impatto, con i soliti tentativi di buttarsi dentro alla caccia del gol.

Marcelo BROZOVIC 7 – Stasera, per lui, è fin troppo semplice. Non serve aggiungere altro. Dal 71’ Roberto GAGLIARDINI 7 – A partita ormai decisa e ritmi bassissimi entra e mette lì, giusto per gradire, gol ed assist.

Hakan CALHANOGLU 7 – Si conferma in un momento di grande ispirazione dal punto di vista della creazione di gioco nelle scelte e nei movimenti offensivi.

Ivan PERISIC 7 – Il gol, le corse a sinistra, i ripiegamenti difensivi, la personalità. Anche a Salerno Perisic gioca una partita totale. Come per i compagni di squadra però viene da dire: fin troppo facile. Dal 79’ Alexander KOLAROV – sv.

Alexis SANCHEZ 7 – La rete dello 0-3 suggella una prestazione offensiva di alto livello; una ciliegina sulla torta in una serata dove si vedono giocate e assist per i compagni, oltre che movimenti svolti alla perfezione. Dal 56’ Lautaro MARTINEZ 7 – Va in gol per la quinta consecutiva. Certo, oggi, conta un po’ meno. Ma, come si dice, “l’importante è esserci”.

Edin DZEKO 7 – Come tutta l’Inter gioca una partita di grande qualità, svolgendo il suo ruolo di ‘regista offensivo’ con un assist e tante belle giocate.

All.: Simone INZAGHI 7 – L’Inter gioca bene e vince a Salerno. Entrambe le cose, ormai, non sono più una notizia.

