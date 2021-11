Sampdoria-Bologna, match valido per la dodicesima giornata di Serie A, è terminato con il punteggio di 1-2 , frutto delle reti di Svanberg, Thorsby e Arnautovic. Gara arbitrata da Gianluca Manganiello di Pinerolo. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle della Sampdoria

Emil AUDERO 7 - Sì, 7 nonostante la sconfitta e i due gol al passivo. Perché le due parate su Arnautovic e su Skov Olsen sono francamente impressionanti.

Bartosz BERESZYNSKI 5,5 - Assieme a Candreva dà vita a una catena sulla destra. Poco produttiva, però. Lascia il campo stremato (dall'85' Radu DRAGUSIN s.v.)

Maya YOSHIDA 6 - Tiene in piedi la difesa, anche salvando su Soriano a porta vuota, e porge a Thorsby l'assist per il gol del momentaneo 1-1.

Omar COLLEY 5,5 - Un po' impacciato col pallone tra i piedi, ma pure in marcatura. Dominguez lo scherza nell'azione del gol di Svanberg (dal 73' Julian CHABOT s.v.)

Tommaso AUGELLO 5,5 - Insidioso nella metà campo avversaria, tra cross in mezzo e pure una conclusione quasi letale. Ma si lascia sfuggire Arnautovic con troppa ingenuità (dall'85' Nicola MURRU s.v.)

Antonio CANDREVA 5,5 - Ogni tanto si perde con la palla tra i piedi, anche se è uno di quelli che ci provano con maggiore costanza. Dal suo piede nasce il pallone del pareggio.

Albin EKDAL 5,5 - Va subito vicino al gol, poi viene sovrastato dal centrocampo di Mihajlovic. Trascorre un pomeriggio estremamente difficoltoso.

Morten THORSBY 6 - Da un punto di vista generale non è la sua miglior prestazione. Bravo, però, a farsi trovare al posto giusto al momento giusto sulla spizzata di Yoshida.

Kristoffer ASKILDSEN 6,5 - Bel primo tempo, con un palo colpito e un paio di preziosissimi ripiegamenti difensivi. Poi cala in maniera vistosa, fino alla sostituzione (dal 68' Riccardo CIERVO 5,5 - Combina pochino dal suo ingresso in campo)

Francesco CAPUTO 5,5 - Buon primo tempo, nel quale chiama Skorupski a un intervento non semplice, e ripresa nella quale viene preso strettamente in consegna dai tre centrali rossoblù.

Manolo GABBIADINI 5 - Molto opaco. Si impegna, ma non incide praticamente mai. D'Aversa lo toglie dal campo a metà ripresa (dal 68' Ernesto TORREGROSSA 5,5 - Il suo ingresso non dà la svolta)

All. Roberto D'AVERSA 6 - 6, perché la Sampdoria ha cuore e carattere, anche se ancora una volta non basta. Il momento no non accenna a finire.

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 7 - Bravissimo a vincere i duelli con Ekdal, Candreva e Caputo. Viene superato da Thorsby, ma le colpe sono più che altro dei suoi compagni.

Adama SOUMAORO 7 - Sempre sicuro. Raramente sbaglia e molto spesso ferma chi gli capita a tiro.

Gary MEDEL 6,5 - Balla un po' nel primo tempo e poi, come tutta la squadra, prende sempre più confidenza con la partita. Chiude a centrocampo.

Arthur THEATE 7 - Partitone. Inizia con qualche affanno, ma gonfia il petto durante la gara, mettendosi l'elmetto in testa ed esaltandosi nella battaglia.

Lorenzo DE SILVESTRI 6 - Si vede poco, costretto com'è a star dietro ad Augello ed Askildsen. Lascia il campo dopo un tempo (dal 46' Andreas SKOV OLSEN 6 - Prezioso nel gioco di squadra, più che dal punto di vista individuale. Nel finale Audero gli nega un gol praticamente fatto)

Nicolas DOMINGUEZ 6,5 - Il maestro del centrocampo del Bologna, tra aperture ordinate e il tacco che apre l'azione dello 0-1. Mezzo voto in meno per la dormita che consente a Thorsby di pareggiare (dall'83' Luis BINKS s.v.)

Mattias SVANBERG 7,5 - Fa sentire il proprio peso specifico in mezzo al campo, ma soprattutto quando si porta nei pressi dell'area di casa: gol dello 0-1, assist per l'1-2. Determinante.

Aaron HICKEY 6 - Diligente. Deve vedersela con Candreva e Bereszysnki, ma non perde la lucidità.

Roberto SORIANO 7 - Parte piano, ma quando entra in partita porta esperienza e personalità. Pericolosissimo negli inserimenti, chirurgico nel mandare a segno Svanberg (dall'83' Ibrahima MBAYE s.v.)

Musa BARROW 7 - In forma. Classe, movimenti leggiadri, scambi coi compagni. Manda in porta Arnautovic con un tocco di altissima scuola e, quando calcia, trova solo un super Audero a dirgli di no (dal 76' Nicola SANSONE s.v.)

Marko ARNAUTOVIC 7 - Nel primo tempo si fa ipnotizzare da Audero, nel secondo no. Impreziosisce una prestazione tutta muscoli con la rete del 2-1. Quella che vale 3 punti (dal 90' Sydney VAN HOOJIDONK s.v.)

All. Sinisa MIHAJLOVIC 7 - Il passaggio alla difesa a tre si è rivelato un'intuizione azzeccata e il gioco è a tratti di prim'ordine. Grande vittoria.

