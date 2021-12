Sampdoria-Lazio, match valido per la sedicesima giornata di Serie A, è terminato con il punteggio di 1-3, frutto delle reti Sergej Milinkovic-Savic, Ciro Immobile (2) e Manolo Gabbiadini. Espulso Milinkovic-Savic a metà del secondo tempo. Gara arbitrata da Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle della Sampdoria

Emil AUDERO 6 - Sui tre gol della Lazio può farci veramente poco. Bravo a salvare il salvabile.

Bartosz BERESZYNSKI 5 - Zaccagni lo domina a piacimento. Sempre in difficoltà, sempre con il fiato corto, sempre saltato. (dal 57' Maya YOSHIDA 6 - Con lui la Samp ha tutta un'altra solidità. Non c'è paragone con Ferrari e Chabot).

Alex FERRARI 4.5 - Un disastro. Immobile, Zaccagni e Pedro gli fanno passare 45 minuti d'inferno, poi D'Aversa lo toglie. (dal 46' Radu DRAGUSIN 6 - Ottimo ingresso. Aggressivo, dirompente e anche pericoloso in zona gol con un colpo di testa).

Julian CHABOT 5 - Il primo tempo è come quello di Ferrari (imbarazzante), poi nella ripresa la Samp cambia faccia e lui fa un po' meno fatica.

Tommaso AUGELLO 5 - Dal suo lato la Lazio passa molto di meno, ma il suo apporto offensivo è inqualificabile. Un bel passo indietro dal punto di vista della prestazione.

Antonio CANDREVA 5.5 - Ha tantissima voglia di far bene contro la sua ex squadra, ma tra primo e secondo tempo non produce niente di pericoloso. Alla fine D'Aversa lo toglie in ottica derby. (dall 85' Riccardo CIERVO 6.5 - Mica male questo 2002: entra e serve l'assist a Gabbiadini).

Valerio VERRE 4.5 - Assolutamente impalpabile. A lui viene richiesta la qualità, ma non riesce nemmeno ad entrare in partita. Tolto al 45esimo come Quagliarella e Ferrari. (dal 46' Adrien SILVA 6 - Una prestazione tutto sommato onesta).

Albin EKDAL 6 - Uno dei pochissimi a salvarsi tra i primi 11 scelti dal tecnico ex Parma. Nella ripresa poi si fa anche vedere in zona gol, avvicinandosi alla gioia personale in ben due occasioni.

Morten THORSBY 6 - Un altro di quelli che la prestazione la porta a casa sempre. Come Ekdal, in difficoltà nel primo ma assolutamente impattante nel secondo.

Manolo GABBADINI 6.5 - L'ultimo ad arrendersi. Lotta come un leone fino al 90esimo, trova il gol della bandiera e spaventa Strakosha con un colpo di testa schiacciato veramente interessante. D'Aversa lo deve tenere titolare.

Fabio QUAGLIARELLA 5 - Prestazione difficile per il capitano blucerchiato. Sta in campo solo 45 minuti e tocca 12 palloni. Male, male. (dal 46' Francesco CAPUTO 6.5 - Regala una scossa d'adrenalina a tutta la Samp con il suo ingresso. D'Aversa deve ripartire da lui e Gabbiadini).

All. Roberto D'AVERSA 5 - Lo spirito in avvio è quello giusto, ma dopo il primo gol la squadra gli muore davanti agli occhi. Nel secondo tempo aggiusta il tiro con i cambi, ma in generale la prestazione è ancora insufficiente.

Immobile esulta per il gol in Sampdoria-Lazio - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA 6.5 - Bravissimo perché salva la Lazio dal rientro dalla Samp con 2/3 parate veramente importanti. Dopo l'errore con il Galatasaray, sembra pienamente recuperato. Un lusso avere un secondo così.

Adam MARUSIC 6 - Senza infamia e senza lode. Il solito Marusic.

LUIZ FELIPE 6.5 - Il suo rientro in difesa è fondamentale nell'ottica del campionato biancoceleste. Nel finale salva anche un gol (quasi) sicuro di Gabbiadini.

Francesco ACERBI 6 - Pulito e preciso. Va un po' in difficoltà nel secondo tempo, ma nel complesso se la cava.

Elseid HYSAJ 6 - La solita partita di Hysaj: poche chiacchiere, tanta sostanza.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6 - Il voto è la tara tra il primo tempo (8) e il secondo (4). Nei primi 45 minuti si muove un sacco tra le linee, firma il gol del vantaggio e regala l'assist a Immobile. Nel secondo viene espulso e lascia la sua squadra in 10 con la fascia da capitano.

Danilo CATALDI 6.5 - Equilibrio, tranquillità e classe. Ormai Sarri non può più stare senza. (dal 64' Lucas LEIVA 6 - Si limita a gestire il punteggio).

Toma BASIC 6 - Silenzioso, ma prezioso. Non fa niente per attirare l'attenzione, ma porta a casa la sufficienza.

MATTIA ZACCAGNI 7.5 - Non lo prendono praticamente mai. Due assist (prima volta in Serie A) e sempre nel vivo della manovra offensiva. Ben ritrovato. (dal 78' Manuel LAZZARI SV)

Ciro IMMOBILE 7.5 - Gioca solo 45 minuti, ma si sentono come se fossero 200. Segna due gol da vero rapace d'area di rigore, è sempre il primo a guidare il pressing e continua a scrivere con il fuoco il suo nome nella storia della Lazio. (dal 46' Vedat MURIQI 6 - Lotta e si sbatte: più di così onestamente non può fare)

PEDRO 6.5 - Segue il flow dei suoi compagni nel primo tempo, poi esce e lascia spazio a Felipe Anderson. (dal 64' Felipe ANDERSON 5 - Entra con poca vogli e Sarri lo riprende per tutti i 30 minuti che sta sul campo)

All. Maurizio SARRI 7 - Nonostante un secondo tempo pessimo, il potenziale espresso nel primo è di altissimo livello. Distanze perfette, ottima aggressione, gestione del pallone, gol. Insomma, per 45 minuti una Lazio da Champions.

