Sampdoria-Venezia, match valido per la diciottesima giornata della massima serie, è terminato con il punteggio di 1-1 , frutto delle reti di Gabbiadini dopo 38 secondi e di Henry all'87'. Gara arbitrata da Rosario Abisso di Palermo. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle della Sampdoria

Serie A Subito Gabbiadini, poi Henry all'87': Sampdoria-Venezia 1-1 3 ORE FA

Emil AUDERO 6 - Bravo in un'uscita bassa su Tessmann, poi non deve compiere particolari interventi. Non può nulla sulla magia in extremis di Henry.

Bartosz BERESZYNSKI 6 - Quando scambia con Candreva è spesso una spina nel fianco. Patisce qualcosa con le avanzate di Ebuehi (dal 61' Radu DRAGUSIN 5,5 - Non entra granché bene in partita)

Maya YOSHIDA 6 - Praticamente perfetto su Johnsen, che non riesce mai a superarlo. Ha qualche problema in più dopo l'ingresso di Henry.

Omar COLLEY 6 - Ha poche colpe anche lui. Fa quel che può per proteggere la porta di Audero.

Tommaso AUGELLO 6,5 - Bravissimo nell'aprire l'azione del gol decisivo di Gabbiadini. Perde spinta con il passare dei minuti.

Antonio CANDREVA 6,5 - Molto attivo, sia al cross che alla conclusione. Con un paio di botte da lontano rischia di far male. E nel finale solo un grande Caldara gli nega il gol della vittoria.

Albin EKDAL 6 - Gara di sostanza, generosità e pressing, come sempre. Esce dal campo sfinito (dall'85' Kristoffer ASKILDSEN s.v.)

Adrien SILVA 5 - Grave l'errore in disimpegno che apre la strada al pareggio del Venezia. E poi, nel pallone, si fa pure ammonire.

Morten THORSBY 5 - Prezioso nella protezione del pallone e nel giocare assieme ai compagni, ma si divora due gol che, di fatto, costano altrettanti punti in classifica.

Manolo GABBIADINI 7 - Sta vivendo un momento di forma straordinario. Segna un gol bellissimo dopo 38 secondi e cerca pure il bis. La speranza della Sampdoria è che la sua sostituzione forzata non implichi problemi seri in vista della gara con la Roma (dal 61' Valerio VERRE 6 - Va vicino al gol da fuori e qualcosa combina)

Francesco CAPUTO 6,5 - Non si vede moltissimo durante la partita, ma è preziosissimo nell'assist: Gabbiadini ringrazia segnando, Candreva no (dal 75' Fabio QUAGLIARELLA s.v.)

All. Roberto D'AVERSA 6 - La Sampdoria c'è, a tratti è brillante, ma ha il demerito di non chiudere la partita quando potrebbe.

Henry contro Ekdal in Sampdoria-Venezia Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Venezia

Sergio ROMERO 6 - Non ha colpe sul fulmine improvviso di Gabbiadini. Poi tiene in piedi il Venezia con due interventi non semplici su Candreva.

Pasquale MAZZOCCHI 6 - Senza troppi guizzi, ma diligente in fase difensiva nonostante la difficoltà di marcare il fisico Thorsby. Nella ripresa si sgancia con discreta costanza.

Mattia CALDARA 6,5 - Completamente fuori posizione, anche a causa di uno scivolone, sullo scambio vincente Caputo-Quagliarella. Ma nel recupero è fondamentale nell'evitare il ko sul missile di Candreva.

Pietro CECCARONI 6 - Solido dopo un avvio da incubo. Prende coraggio con il passare dei minuti.

Tyronne EBUEHI 6,5 - Nonostante le difficoltà di giocare sulla fascia "sbagliata", è uno dei migliori: difficile tenerlo a bada quando attacca palla al piede, anche nel finale.

Tanner TESSMANN 6 - Si scambia di posizione con Busio e offre sostanza e inserimenti. In un paio di occasioni rischia di far male ad Audero (dal 58' Thomas HENRY 7 - Il suo ingresso in campo porta all'attacco del Venezia quei chili e quei centimetri che in precedenza erano mancati. La ciliegina sulla torta è il super gol che regala ai veneti un punto)

Ethan AMPADU 5,5 - Meglio in interdizione che in costruzione. In generale, soffre un po'. Esce all'inizio della ripresa (dal 58' Antonio VACCA 6 - Entra bene in partita, recuperando il pallone che porta all'1-1)

Gianluca BUSIO 5,5 - Un po' opaco. Non entra molto nel vivo del gioco (dal 69' Domen CRNIGOJ 6 - Fa il suo in un finale di fuoco)

Mattia ARAMU 5,5 - Un paio di cross interessanti, un gol fallito da ottima posizione. Può e sa fare di più (dal 78' Francesco FORTE s.v.)

Sofian KIYINE 7 - Il più in palla del Venezia. Prende confidenza con la partita e diventa l'uomo guida del Venezia, tra assist preziosi e una punizione di poco larga.

Dennis JOHNSEN 5,5 - Vivace, ma terribilmente fumoso. Da centravanti non funziona, perché gli mancano concretezza e senso della porta. Leggermente meglio nella ripresa (dal 69' Arnor SIGURDSSON 5,5 - Si mangia un paio di volte il gol della possibile vittoria)

All. Paolo ZANETTI 6,5 - Il suo Venezia crea meno della Sampdoria, ma ha il merito di crederci sempre. E alla fine conquista un pareggio meritato.

