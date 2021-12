Venezia-Verona, match valido per la sedicesima giornata della massima serie, è terminato con il punteggio di 3-4, con il Venezia avanti per 3-0 all'intervallo. A segno nel primo tempo Ceccaroni, Crnigoj e Henry, ma un'autorete dello stesso Henry, un rigore di Caprari e una doppietta di Simeone hanno regalato la rimonta e la vittoria all'Hellas. Espulso Ceccaroni nell'episodio del penalty. Gara arbitrata da Alberto Prontera della sezione di Bologna. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Ad

Le pagelle del Venezia

Serie A Derby epico a Venezia: il Verona rimonta dal 3-0 al 3-4! 4 ORE FA

Sergio ROMERO 6 - Fa quel che può, volando a turno su Lazovic, su Veloso, su Caprari. Viene battuto per quattro volte senza grosse colpe.

Pasquale MAZZOCCHI 5,5 - Inizia in maniera sofferente, poi si cala nella partita. Torna a boccheggiare quando il Verona si sveglia: il secondo gol dell'Hellas nasce dalla sua parte (dal 66' Tyronne EBUEHI 5,5 - Non crolla, ma al contempo non può arginare l'avanzata veronese)

Mattia CALDARA 5 - Primo tempo tranquillo di fronte a Simeone, secondo nel quale crolla assieme al resto della squadra.

Pietro CECCARONI 5,5 - Segna, comanda la difesa, gioca una gran partita. Poi cede, riaprendo completamente la partita con un fallo di mano che provoca rosso e rigore.

Cristian MOLINARO 5 - Diligente, tra avanzate e chiusure. Quando il Verona prende possesso del campo, però, anche la sua zona diventa terra di conquista.

Domen CRNIGOJ 7 - Che partita! Recuperi, inserimenti, scatti, scambi coi compagni e un bel gol. Quando il Venezia padrone della partita, è uno dei migliori in assoluto.

Antonio VACCA 6 - Offre una regia ordinata e precisa, prima di andare in apnea assieme ai compagni. Esce per un problema fisico (dal 75' Tanner TESSMANN s.v.)

Sofian KIYINE 6 - Un fattore per buona parte della gara, tra corsa e un buon apporto tecnico. Poi cala pure lui (dal 66' Gianluca BUSIO 5 - Non lascia il segno)

Mattia ARAMU 7 - Con quel sinistro che si ritrova è sempre un fattore. Decisivo nel confezionare la palla del vantaggio, sempre qualitativo quando ha la palla tra i piedi (dal 65' Michael SVOBODA 5 - Entra e, in pratica, regala a Simeone la palla del 3-3: svarione grave, gravissimo)

Thomas HENRY 6,5 - Semplicemente dominante per un tempo intero, nel quale nessuno riesce a contrastarlo per via aerea. Da rapace il guizzo per il 3-0. Dopo l'intervallo si spegne, andando pure a segno nella propria porta.

David OKEREKE s.v. (dal 7' Dennis JOHNSEN 6,5 - Costretto a entrare senza riscaldarsi, mette a soqquadro la difesa veronese con accelerazioni e finte, servendo a Crnigoj una palla da non sbagliare. Però è un po' troppo indeciso quando deve calciare lui)

All. Paolo ZANETTI 5,5 - Gran primo tempo, ma le partite si vincono giocando per tutti i 90 minuti. Inconcepibile il crollo della ripresa.

Henry segna sfruttando un'indecisione di Montipò, Venezia-Verona Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Verona

Lorenzo MONTIPÒ 4,5 - Ha sulla coscienza, assieme a Dawidowicz, l'indecisione che consente a Henry di andare a segno. Per sua fortuna ci pensano i compagni a mettere una pezza.

Nicolò CASALE 4,5 - Gioca solo mezz'ora, ed è una mezz'ora da incubo con la stazza di Henry e la velocità di Johnsen. Tudor non aspetta l'intervallo e lo toglie dal campo (dal 30' Giangiacomo MAGNANI 6,5 - Con lui in campo la musica inizia a cambiare. Nella ripresa non fa toccare un pallone a Henry)

Pawel DAWIDOWICZ 4,5 - Gioca un primo tempo da incubo al cospetto di Henry, favorendo l'avversario in occasione del terzo gol. Induce il centravanti veneziano all'autorete. Nel finale resta stoicamente in campo da infortunato.

Federico CECCHERINI 5 - Parte bene, con un bel pallone in area per Lazovic, ma col passare dei minuti pure lui annaspa pericolosamente.

Marco Davide FARAONI 7 - Completamente in ombra per un tempo intero, protagonista nella ripresa: provoca il mani di Ceccaroni e manda a segno Simeone.

Adrien TAMEZE 6 - Lo specchio della prestazione del Verona: vaga a vuoto per 45 minuti, si ritrova negli altri 45.

Miguel VELOSO 6 - Se non altro non crolla assieme al resto della squadra. Sfiora il gol su punizione e, dalla bandierina, propizia l'autorete di Henry (dal 57' Kevin LASAGNA 6 - Porta maggior peso offensivo all'attacco del Verona, andando vicino alla segnatura)

Ivan ILIC 5 - Sottotono. Per buona parte della gara fa le veci di Barak, ma senza raggiungere i livelli del ceco (dal 79' Daniel BESSA s.v.)

Darko LAZOVIC 6 - Parte bene, poi si affloscia. Riprende vigore e colore nella ripresa, confezionando in tandem con Caprari l'azione del 3-2.

Gianluca CAPRARI 7 - L'anima del Verona. Praticamente tutte le iniziative gialloblù passano dai suoi piedi. Compresa quella della svolta, ovvero l'episodio del rigore più espulsione.

Giovanni SIMEONE 7,5 - Gli bastano due palloni giocabili per lasciare il segno e per consegnare al Verona una vittoria che resterà nella storia. Sta vivendo una stagione fenomenale.

All. Igor TUDOR 7 - Ha il merito di spronare la squadra e apportare qualche correzione tattica che, alla fine, si rivelerà decisiva. Il suo Verona non può mai essere quello del primo tempo.

Spalletti: "Var a chiamata? Servirebbe nuova figura nello staff"

Serie A Derby epico a Venezia: il Verona rimonta dal 3-0 al 3-4! 4 ORE FA