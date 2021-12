Verona-Atalanta, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A, è terminato con il punteggio di 1-2 , frutto delle reti di Simeone per i padroni di casa e di Miranchuk e Koopmeiners (deviazione decisiva di Tameze) per gli ospiti. Pasalic ha colpito un palo. Gara arbitrata da Juan Luca Sacchi di Macerata. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Verona

Lorenzo MONTIPÒ 6 - Viene salvato dal palo, poi può far poco o nulla sui sinistri vincenti di Miranchuk e Koopmeiners.

Nicolò CASALE 5,5 - Si fa beffare in maniera netta da Miranchuk, concedendogli il sinistro e la possibilità di andare a segno. Un'ingenuità che macchia una prestazione per il resto positiva.

Giangiacomo MAGNANI 6,5 - Molto solido, sia contro Muriel che dopo l'ingresso in campo di Zapata. Attenzione massima e ottime chiusure prima di uscire per problemi muscolari (dal 71' Bosko SUTALO s.v.)

Federico CECCHERINI 6 - Se la cava fin quando ne ha la possibilità, non commettendo errori evidenti (dall'81' Matteo CANCELLIERI s.v.)

Marco Davide FARAONI 6,5 - Suo l'assist per Simeone, che lo sfrutta andando a realizzare il vantaggio. Preciso al cross, va pure vicino al gol da fuori area.

Adrien TAMEZE 6 - Ha voglia di far ricredere l'Atalanta e per buona parte della gara ci riesce. Sfortunato nella deviazione sul tiro di Koopmeiners che, di fatto, condanna il Verona.

Ivan ILIC 5,5 - Inizia tutto sommato bene, poi cala in maniera piuttosto netta. Complessivamente non sufficiente (dal 60' Miguel VELOSO 6 - Pericoloso sui piazzati col proprio sinistro velenoso)

Darko LAZOVIC 5,5 - Parte pure lui discretamente, ma con il passare della partita il Verona crea sempre meno dalla sua zona di campo.

Kevin LASAGNA 6 - Finché rimane in campo mostra buone cose, mandando al tiro Caprari e sfiorando il gol. Poi Tudor lo richiama in panchina (dal 60' Daniel BESSA 6 - Porta freschezza alla manovra d'attacco, mandando alla conclusione Simeone)

Gianluca CAPRARI 5,5 - Una succosa palla gol sprecata dal limite, qualche buon tocco per i compagni, ma non è continuo come in tante altre occasioni.

Giovanni SIMEONE 7 - Altro gol, il dodicesimo di un avvio di stagione strepitoso. E poi sfiora pure la doppietta. È in uno stato di forma straordinario.

All. Igor TUDOR 6 - Nonostante la sconfitta, è ancora una volta un Verona che se la gioca fino all'ultimo. Sognando, e a ragione, il colpaccio contro una delle migliori squadre del campionato.

L'esultanza di Simeone, a segno in Verona-Atalanta Credit Foto Getty Images

Le pagelle dell'Atalanta

Juan MUSSO 6 - Non esattamente perfetto sul tiro di Simeone che vale il vantaggio veronese. Si rifà parzialmente con un bel riflesso su Lasagna.

Rafael TOLOI 6,5 - Concreto in quel che fa. Difficilmente commette ingenuità.

Merih DEMIRAL 6,5 - Era atteso al varco dopo la serataccia col Villarreal. Risponde presente con una gara fatta di concentrazione, aggressività e chiusure, andando pure a un passo dal gol.

Berat DJIMSITI 6 - Si fa sorprendere da Simeone, perdendoselo in maniera netta nell'azione che porta al vantaggio del Verona. Poi torna in partita.

Davide ZAPPACOSTA 5,5 - Bloccato. Un cross insidioso che Muriel buca e poco altro. Gasperini lo toglie all'intervallo (dal 46' Hans HATEBOER 6 - Sfrutta il calo del Verona e nel finale va a tanto così dal tris)

Marten DE ROON 6 - Inizia in apnea, poi si riprende e torna a giocare come sa. Nel finale sfiora il gol.

Teun KOOPMEINERS 6,5 - Pure lui prende quota pian piano, crescendo dopo un avvio complicato e trovando, grazie alla deviazione determinante di Tameze, un gol da 3 punti.

Giuseppe PEZZELLA 6,5 - Diligente nelle due fasi. Cresce con il passare dei minuti e serve a Miranchuk il preziosissimo assist che vale l'1-1 (dall'85' José Luis PALOMINO s.v.)

Mario PASALIC 6,5 - Suona la carica a un'Atalanta in difficoltà, colpendo il palo e chiamando Montipò a un intervento non semplice. Poi esce all'inizio della ripresa (dal 57' Josip ILICIC 6,5 - Con la sua tecnica di prim'ordine mantiene alto il livello della manovra offensiva)

Aleksej MIRANCHUK 7 - Sfrutta pienamente la chance a disposizione, riportando a galla l'Atalanta in un momento delicatissimo: un gol che cambia la storia della partita (dal 78' Matteo PESSINA s.v.)

Luis MURIEL 5,5 - Si muove molto, fa vedere discrete cose, ma al contempo dà la sensazione di non riuscire mai a esprimere completamente il proprio potenziale (dal 57' Duvan ZAPATA 6 - Tiene impegnata un'intera difesa col proprio fisico, sfiora il tris e manda alla conclusione Hateboer)

All. Gian Piero GASPERINI 6,5 - Ha buone risposte da chi gioca meno, Miranchuk in primis. Bravi lui e l'Atalanta a dimenticare l'amarezza di giovedì.

