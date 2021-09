È grande, quello che pareggiae non trova la terza vittoria consecutiva in questa Serie A per un unico errore. I granata allenati da Ivan Juric dominano la partita, concedendo davvero poco alla Lazio grazie a una coppia di centrali difensivi attentissimi nel non concedere nulla a Ciro Immobile. L’eroe di serata sembra però essere, che replica il gol di venerdì scorso, contro il Sassuolo, e potrebbe firmare altri 3 punti con una girata di testa precisa e potente su cross stupendo di. In pieno recupero, però,stende in area Vedat Muriqi, commettendo l’unico errore di una partita attenta e precisa, e regalache vale la parità. Ciro è infatti freddissimo nello spiazzare Vanja Milinkovic-Savic e scrivere l’1-1 finale, in una partita in cui la squadra di Sarri (oggi squalificato) ha sofferto moltissimo.