Altro forfait in casa Milan: Theo Hernandez è risultato positivo al Covid-19. Questo il contenuto del comunicato rilasciato dal sito ufficiale rossonero: "AC Milan comunica che Theo Hernández di rientro dalla Nazionale è risultato positivo ad un tampone effettuato a domicilio. Le autorità sanitarie competenti sono state informate e il calciatore sta bene"

10 indisponibili

La lista di giocatori indisponibili per Stefano Pioli si fa lunga: Plizzari, Maignan, Bakayoko, Krunic, Ibrahimovic, Florenzi, Calabria, Messias, Daniel Maldini, Hernandez. Un totale di 10 giocatori di cui i rossoneri dovranno fare a meno.

La probabile formazione contro il Verona

Se non è totale emergenza, siamo vicini: contro il Verona, Pioli sarà costretto a schierare Tatarusanu in porta, Kalulu a destra, Ballo Touré a sinistra; ancora da capire se Giroud potrà partire dall'inizio, oppure se ci sarà spazio ancora per Rebic.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Ballo Touré; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic

Dopo Rabiot anche Theo

La notizia della positività di Theo Hernandez non è del tutto sorprendente: ricordiamo infatti che alla vigilia della finale di UEFA Nations League tra Spagna e Francia, Adrien Rabiot era stato trovato positivo al Covid, tanto da dover saltare la finale di San Siro. Due i milanisti presenti: Mike Maignan, che oggi si opera al polso sinistro, e Theo Hernandez, appunto trovato positivo a un controllo nella giornata di mercoledì.

