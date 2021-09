Arrivano le notizie tanto attese sul bilancio del Milan: secondo quanto riporta Calcio e Finanza, i rossoneri hanno chiuso il bilancio 2020/21 con perdite per 96,4 milioni di euro. Il cda, dunque, ha approvato i conti della stagione scorsa, che si è dunque chiusa con un rosso dimezzato rispetto all’esercizio 2019/20.

Il netto negativo della stagione precedente, infatti, era di ben -194,6 milioni di euro, dovuti soprattutto alla mancata partecipazione alle competizioni europee, con i costi che toccavano i 378 milioni. Si registra quindi una netta inversione di tendenza, con una riduzione molto importante sulle perdite. Investiti sul calciomercato oltre 70 milioni di euro, non si registrano debiti con le banche.

Serie A Bologna-Sabatini, il divorzio è ufficiale 3 ORE FA

Il nodo stadio

Secondo il report di Calcio e Finanza la questione aperta riguarda la necessità - per tutte le squadre di Serie A, non solo il Milan - di avere a disposizione uno stadio di proprietà, all’avanguardia e funzionale, che possa essere sfruttato non solo il giorno della partita, ma tutti i giorni della settimana.

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Lesioni per Morata e Dybala, rientro fissato dopo la sosta 4 ORE FA