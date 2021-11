Ibrahimović l’ha fatto ancora. A líder máximo della banda Pioli. Sin da quel 6 gennaio 2020, giorno in cui Zlatan si palesò nuovamente a San Siro per cambiare i connotati di una squadra in preda a un’annosa crisi d’identità. Nella stessa cornice, Zlatanl’ha fatto ancora. A 40 anni suonati ha smaltito i guai al ginocchio e al tendine agguantando una condizione fisica ottimale, in spregio a chi pensava fosse destinato a rallentare i giri del motore rossonero bivaccando là davanti. Altro che zavorra, il fuoriclasse svedese continua a essere valore aggiunto e al contempodella banda Pioli. Sin da quel 6 gennaio 2020, giorno in cui Zlatan si palesò nuovamente a San Siro perdi una squadra in preda a un’annosa crisi d’identità. Nella stessa cornice, domenica sera , proverà assieme ai compagni a spintonare la principale candidata per il titolo fino a -10 in classifica

Grazie alla punizione dinamitarda contro la Roma “Ibra” ha toccato quota 400 gol nei campionati nazionali, di cui 150 in Serie A. Da quando è tornato al Milan veleggia alla media di 0,6 gol a partita; il consistente bottino recita 31 reti in 53 incontri, mentre il computo relativo alla stagione in corso - un gol ogni 65 minuti in campionato - è emblematico di un calciatore apparentemente immune al trascorrere del tempo. Tra prima legislatura 2010/2012 (quando la media-gol ammontava a 0,65) e Ibra-bis la discrepanza è difatti trascurabile.

Ibrahimović post rottura crociato

STAGIONE SQUADRA MINUTI X GOL 2018/2019 LOS ANGELES GALAXY 91 (52) 2019/2020 MILAN 136 (10) 2020/2021 MILAN 100 (15) 2021/2022 MILAN 65 (3)

"Quest'anno devo ascoltare il mio corpo, ogni piccolo segnale mi mandi. Solo così posso evitare conseguenze peggiori. E per giocare, come voglio, tutte le partite con continuità. Non come l'anno scorso. Devo portarmi dietro il fisico tutti giorni e dargli retta. Ragionare giorno per giorno, piano piano. E pensare che non sono Superman!"

Così l’attaccante svedese, agli albori di questa stagione, giustificava il fatto di non voler forzare i tempi di recupero dall’infortunio al tendine: il maniacale controllo del proprio corpo è la prerogativa del super atleta Zlatan Ibrahimović. Nulla è lasciato al caso: ogni movimento centellinato, ogni sforzo dosato, tutto è ridotto all’essenziale. Corse e gesti tecnici vengono in un primo momento memorizzati nel database del campione, quindi riprodotti sul rettangolo di gioco.

La forza fisica, persino il talento sconfinato, servono fino a un certo punto: oltre quella soglia conta solo la testa… E in fatto di quoziente intellettivo applicato al Gioco, Madre Natura è stata piuttosto munifica col ragazzo cresciuto nel ghetto di Rosengård.

Nessuno è mai riuscito a spostare così tanto dentro e fuori dal campo, a risultare così determinante a 40 anni: non esistono esempi analoghi nella storia del calcio. Soppesando etica del lavoro, amore per il Gioco e capacità di innalzare il livello dei compagni di squadra Zlatan Ibrahimović meriterebbe un Pallone d’Oro ad honorem, proprio quel riconoscimento che in carriera gli è sfuggito per aver condiviso la congiuntura calcistica con gli alieni Messi e Cristiano Ronaldo e per aver perso qualche treno di troppo in Champions League.

Dopo l’infortunio mi volevo sentire vivo e sono andato in America per iniziare da zero

La traiettoria del campione svedese non può passare sottotraccia: dopo la rottura del crociato verso i 36 anni si è rimesso in discussione prendendosi sostanzialmente beffe delle leggi del tempo. Dal patinato palcoscenico di Los Angeles Ibra ha saputo riconquistare il trono di San Siro, vacante sin dalla sua dipartita: tutto questo non conserva forse un valore ancor più grande di un Pallone d'Oro?

