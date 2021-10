"Tegola Milan": diversamente non si potrebbe descrivere la situazione in casa rossonera, visto che i rossoneri Antonio Mirante, 38enne estremo difensore svincolato che lo scorso anno ha giocato nella Roma. Per lui è pronto un contratto fino al termine di questa stagione, con opzione per quella successiva. diversamente non si potrebbe descrivere la situazione in casa rossonera, visto che i rossoneri dovranno fare a meno del loro estremo difensore, Mike Maignan . Il portiere francese infatti da diverse settimane - esattamente dal primo tempo della sfida di Champions League contro il Liverpool, quando ricevette un duro colpo - convive con un fastidio al polso sinistro, che ora lo costringe a un intervento in artroscopia. Solo dopo l'operazione, che sarà eseguita dal professor Loris Pegoli, si saprà quanto il Milan dovrà fare a meno di lui: intanto la società ha pensato di andare sul mercato e tutelarsi assicurandosiche lo scorso anno ha giocato nella Roma. Per lui è pronto un contratto fino al termine di questa stagione, con opzione per quella successiva.

Milan, ecco Mirante: visite mediche e firma in giornata

I numeri di Tatarusanu

Il posto tra i pali per il momento a Ciprian Tatarusanu: l'estremo difensore rumeno ha disputato ad oggi 5 partite in rossonero, di cui una in Serie A nella passata stagione contro la Roma (3-3 il risultato finale); le altre 4 gare sono equamente divise tra Europa League e Coppa Italia, nella quale giocò titolare il derby dei quarti di finale dello scorso anno. Fuori dai giochi invece Alessandro Plizzari: partito come terzo portiere rossonero, è stato costretto a un intervento per "tendinopatia rotulea bilaterale" lo scorso 22 settembre e non potrà rivedere il campo prima di tre mesi.

Mike Maignan (AC Milan) Credit Foto Getty Images

Quando torna Maignan? Tutte le ipotesi

Tatarusanu titolare quindi, con Mirante secondo portiere e il giovane della Primavera, Andreas Jungdal (19 anni) a fare da terzo. Ma quanto starà fuori Maignan? Ecco le ipotesi più "calde".

Le prossime partite del Milan da qui al 2022:

MILAN-VERONA Sabato 16/10, ore 20.45 SERIE A PORTO-MILAN Martedì 19/10, ore 21.00 CHAMPIONS LEAGUE BOLOGNA-MILAN Sabato 23/10, ore 20.45 SERIE A MILAN-TORINO Martedì 26/10, ore 20.45 SERIE A ROMA-MILAN Domenica 31/10, ore 20.45 SERIE A MILAN-PORTO Mercoledì 3/11, ore 18.45 CHAMPIONS LEAGUE MILAN-INTER Domenica 7/11, ore 20.45 SERIE A FIORENTINA-MILAN Sabato 20/11, 20.45 SERIE A ATLETICO-MILAN Mercoledì 24/11, 20.45 CHAMPIONS LEAGUE MILAN-SASSUOLO Domenica 28/11, 15.00 SERIE A MILAN-LIVERPOOL Martedì 7/12, 21.00 CHAMPIONS LEAGUE UDINESE-MILAN Sabato 11/12, 20.45 SERIE A MILAN-NAPOLI Domenica 19/12, 20.45 SERIE A EMPOLI-MILAN Mercoledì 22/12, ore 20.45 SERIE A

Va tutto liscio: sosta di novembre

Come detto, soltanto dopo l'intervento al polso di Maignan si avrà un'idea più precisa di quanto ci vorrà per tornare in campo: in prima analisi si è parlato di uno stop di soli 15 giorni, quelli necessari a smaltire l'operazione e riprendere la confidenza con il campo, ma senza problemi di sorta. In questo caso, si può parlare di rientro già in corrispondenza della sosta di novembre. Maignan salterebbe 7 partite.

Problemi allo scafoide: sei settimane

Il recupero di Maignan si complicherebbe un po' in caso di problemi solo allo scafoide: qui i tempi si allungano, fino a sei settimane di stop. Un breve calcolo ci porta già a fine novembre. Maignan salterebbe 10 partite.

La peggiore delle ipotesi: ci vediamo nel 2022

Un problema ai legamenti del polso sinistro al portiere francese ci porta direttamente all'ipotesi peggiore: in questo caso il recupero si aggira intorno ai due mesi e, dando un occhio al calendario, a questo punto si parlerebbe già di rientro nel 2022, visto che Milan-Napoli e Empoli-Milan si giocano il 19 e 22 dicembre. Maignan salterebbe 14 partite.

In conclusione, un guaio che non ci voleva per il Milan, che potrebbe dover giocare senza il suo n.1 dalle 7 alle 14 partite. La mossa di andare subito sul mercato a prendere Antonio Mirante non poteva essere più oculata.

