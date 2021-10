Vittoria pesante per un Milan non in grande serata. Emozioni con il contagocce a San Siro e partita che non resterà nelle menti degli appassionati. Vantaggio rossonero firmato da Olivier Giroud che deposita in rete un tocco di testa di Krunic su corner di Tonali. Primo tempo in cui la squadra di Pioli controlla ritmo e sforzo, mentre gli ospiti sono messi bene in campo, ma non trovano pericolosità sotto porta. Il Toro si fa pericoloso realmente solo nel finale con la traversa colpita da Praet (tiro deviato da Tomori) e in una situazione di mischia finale in cui il portiere Milinkovic Savic riesce a spizzare per Sanabria che da due passi non riesce a schiacciare in rete il gol del pari. Milan che, pur senza brillare, si lancia in testa alla classifica in solitaria, aspettando il Napoli impegnato giovedì.

L'esultanza collettiva del Milan dopo il gol di Giroud, Milan-Torino, Getty Images Credit Foto Getty Images

Il Tabellino

MILAN-TORINO 1-0

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu (46'Hernandez), Tomori, A.Romagnoli (46'Kjaer), Calabria; Kessié, Tonali (66'Bakayoko); Saelemaekers, Krunic (66'Bennacer), Leão; Giroud (85'Ibrahimovic).

TORINO (3-4-2-1): V.Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno (46'Rodriguez); Singo (76'Singo), Lukic, Pobega, Ola Aina (80'Zaza); Linetty (54'Praet), Brekalo; Belotti (54'Sanabria).

GOL: 14' Giroud

ASSIST: Krunic

AMMONIZIONI: Buongiorno, Romagnoli, Singo, Kalulu, Pobega, Bakayoko

ARBITRO: Aureliano

La cronaca in 5 momenti chiave

14'- GOLLLL DEL MILAN! GIROUD DA DUE PASSI! 1-0! Corner di TONALI, stacca KRUNIC che prolunga il pallone sul secondo palo per GIROUD che deve solo appoggiare in rete.

53'- BELOTTI! Servito in area, sbaglia clamorosamente il destro da distanza ravvicinata. Presa facile di Tatarusanu.

76'- TATARUSANU SU SANABRIA! Grande parata del portiere sullo spagnolo che si era presentato in area e aveva incrociato con il sinistro.

85' - PRAET! Destro deviato da Tomori sulla traversa! Che occasione per il Toro.

94' - OCCASIONI TORO NEL FINALE! SANABRIA non riesce a toccare a due metri dalla porta dopo spizzata del suo portiere che era salito in area.

MVP

Rafael LEAO – Un’autentica spina nel fianco nella difesa del Torino. Pioli affida a lui i compiti di spaccare le squadre, di bruciare tempi e campo con le ripartenze. Un ruolo preciso che Leao interpreta prendendosi il peso del compito; e degli inevitabili ripiegamenti difensivi.

PROMOSSO

Olivier GIROUD: suo il gol che porta i 3 punti al Milan con una zampata in area piccola da attaccante di razza. Terza partita casalinga di fila a segno per il francese.

BOCCIATO

Andrea BELOTTI: partita di puro sacrificio, non riesce a liberarsi dalla morsa della difesa rossonera. Nell'unica occasione della serata calcia malamente, regalando palla a Tatarusanu.

Il Momento social

