6 su 6. Ancora una volta, il Napoli non sbaglia e torna in vetta alla classifica. Gli azzurri di Spalletti non si fanno intimidire dal fantasma dell'ex Mazzarri, si impongono con un 2-0 che significa primo posto a punteggio pieno e si mettono in tasca la sesta vittoria nelle prime 6 giornate. Segna nel primo tempo il solito Osimhen, in un momento di forma semplicemente straordinario, e raddoppia nella ripresa Insigne su calcio di rigore, conquistato nuovamente dal centravanti nigeriano (fallo di un Godin costantemente in bambola). È una vittoria meritata e pure tranquilla, perché Ospina non rischia praticamente nulla per tutti i 90 minuti. Merito dei partenopei e demerito del tremebondo Cagliari e di Mazzarri, che schiera un undici copertissimo, con João Pedro unica punta e una serie infinita di difensori e centrocampisti, consegnandosi in pratica nelle mani della sua ex squadra. Che ora ha due punti in più rispetto al Milan, con Firenze e la Fiorentina all'orizzonte. Un bel banco di prova.

Napoli-Cagliari 2-0 (primo tempo 1-0)

Serie A Spalletti: "Per lo scudetto c'è un condominio di 7 squadre" IERI A 19:20

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz (88' Demme), Anguissa, Zielinski (69' Elmas); Politano (69' Lozano), Osimhen (77' Petagna), Insigne (77' Ounas). All. Spalletti

Cagliari (3-6-1): Cragno; Walukiewicz (69' Ceppitelli), Godin, Caceres; Zappa, Nandez, Deiola (69' Keita), Marin, Strootman (85' Grassi), Lykogiannis (85' Pereiro); João Pedro. All. Mazzarri

Arbitro: Marco Piccinini

Gol: 11' Osimhen, 57' rig. Insigne

Assist: Zielinski (N, 1-0)

Ammoniti: Walukiewicz, Osimhen, Elmas

Espulsi: nessuno

La cronaca in 7 momenti chiave

11' – GOL DEL NAPOLI. Zielinski mette in mezzo dal fondo e Osimhen è un falco, anticipa Godin e Walukiewicz e da due passi spara in rete portando in vantaggio il Napoli.

19' – Angolo di Lykogiannis, la palla sbuca sul secondo palo e, dopo un rimpallo con Caceres, rotola sul fondo non di molto.

25' – Osimhen parte da solo palla al piede dopo un recupero di Fabian Ruiz, incrocia con il destro e manca non di molto il secondo palo.

57' – GOL DEL NAPOLI. Osimhen sterza in area su Osimhen, che lo stende: è rigore, che Insigne trasforma nonostante Cragno intuisca la direzione e sfiori il pallone. 2-0.

Lorenzo Insigne esulta per il gol in Napoli-Cagliari - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

64' – Azione Anguissa-Mario Rui, Insigne, imbucata all'altezza del dischetto per Zielinski, che calcia però a lato.

70' – Rasoiata mancina dal limite dell'area di Anguissa e pallone che lambisce il palo di Cragno. Napoli vicino al tris.

90' – Bravissimo Ounas a vincere due rimpalli e a toccare per Petagna nello spazio: sinistro incrociato, ma Cragno para.

La statistica chiave

Ospina non ha dovuto compiere un solo intervento serio in tutti i 90 minuti. La fotografia migliore dell'andamento di una gara a senso unico.

Il momento social

MVP

Osimhen. Straripante. Sensazionale. È in un momento di forma clamoroso. Segna e si guadagna un rigore, le due ciliegine sulla torta di una partita in cui fa ammattire tutti appena prende palla.

Fantacalcio

PROMOSSO – Insigne. È in gran forma e si nota chiaramente. Tra uno scambio con Osimhen e più di un preziosismo tecnico, realizza il rigore che chiude i conti.

BOCCIATO – Godin. In bambola totale dall'inizio alla fine con Osimhen. Tiene in gioco Zielinski nell'azione dell'1-0 e regala al nigeriano il rigore del raddoppio. Disastroso.

Le pagelle

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Spalletti: "Scudetto? C'è un condominio di 7 squadre" IERI A 13:35