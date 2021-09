Napoli vince ancora e fa 6 su 6 in campionato dopo il Sarri nella stagione 2017-2018, ma la squadra di Spalletti comincia a far sognare i propri tifosi (Zambo Anguissa che è diventato un giocatore molto importante per questo Napoli. Ilvince ancora e fa 6 su 6 in campionato dopo il 2-0 al Cagliari . Non siamo ancora all'8 su 8 dinella stagione 2017-2018, ma la squadra dicomincia a far sognare i propri tifosi ( guarda la classifica ). L'ex tecnico di Inter e Roma, però, rimette tutti con i piedi per terra. Anzi, prova a fare le pulci alla propria squadra, chiedendo ai suoi di chiudere molto prima partite come questa. Poi c'è spazio anche per le lodi e il toscano fa i complimenti ache è diventato un giocatore molto importante per questo Napoli.

Dobbiamo chiudere prima le partite

C'è potenzialità, stasera abbiamo fatto una buona partita senza andare quasi mai in affanno. Ma dobbiamo migliorare e chiudere le partite, come quelle di oggi, prima. Perché poi prendi un tiro o un gol e poi bisogna vedere come si reagisce. Dobbiamo rimanere sul pezzo, essere coscienti di quello che siamo e dove vogliamo andare. Dobbiamo restare concentrati perché ci sono squadre che devono ancora entrare a regime e possono fare tanti punti come noi ora

In realtà abbiamo già perso, con il Benevento in amichevole. La maglia del Napoli va onorata ogni volta che la indossiamo

Zambo Anguissa giocatore importante

Viene da un calcio di lotta e fisicità, copertura degli spazi e resistenza. Noi invece privilegiamo altre caratteristiche e per questo diventa evidente, soprattutto al Napoli che aveva una carenza in questo senso. A fine primo tempo viene negli spogliatoi e parla di quello che succede, di quello che ha visto in campo. In gergo si dice "prende notizia" e capisce i comportamenti della squadra avversaria. È molto intelligente e forte, oltre a essere un ragazzo tenerissimo, ha fatto amicizia con tutto il gruppo

