Buone notizie in casa Napoli. Lorenzo Insigne è pienamente recuperato dall'infiammazione al ginocchio che aveva messo a rischio la sua presenza per la prima di campionato. Il capitano dei partenopei dovrebbe partire da titolare all'esordio con il Venezia.

Mertens, ancora out per i problemi alla spalla Credit Foto Getty Images

Continua il lavoro personalizzato di Dries Mertens che sta lavorando per rientrare dopo l'operazione alla spalla. Tempi di recupero stimati in circa un mese, mentre si dovrà aspettare qualche settimana in più per rivedere Ghoulam. L'algerino dovrebbe tornare a disposizione di Spalletti verso la fine di ottobre.

Serie A Inter, Sanchez rischia lungo stop: "Infortunio complicato" 3 ORE FA

De Laurentiis: "Insigne deciderà se restare al Napoli o no". Hakimi, visite al PSG

Serie A Gasperini: "Accuse Papu? Mi aggredì lui, e ha insultato i Percassi" 6 ORE FA