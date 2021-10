"Osimhen è uscito anzitempo dal campo per un risentimento muscolare al gastrocnemio destro. Victor non partirà per la trasferta di Salerno": il sabato pomeriggio dei tifosi del Napoli viene turbato dalla notizia che arriva direttamente dal sito della società partenopea. Victor Osimhen non sarà dunque a disposizione per la trasferta di Salerno contro la Salernitana: con tutta probabilità il suo posto in attacco verrà preso da Dries Mertens, che nelle ultime uscite ha giocato sempre più minuti (4 presenze in campionato e 1 in Europa League), senza però ancora trovare la rete, al rientro dall'infortunio.

"Seduta mattutina per i Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma domenica alle ore 18 all'Arechi per la undicesima giornata di Serie A. La squadra dopo una prima fase dedicata al torello, ha svolto lavoro su palle inattive. Successivamente seduta tattica e partitina a campo ridotto. Ounas ha svolto personalizzato in campo. Per Malcuit e Manolas personalizzato in piscina. Osimhen è uscito anzitempo dal campo per un risentimento muscolare al gastrocnemio destro. Victor non partirà per la trasferta di Salerno."

