Intervistato al Salone del Libro di Torino in occasione della presentazione de "La Casa della Juve" - libro che racconta aneddoti e segreti inerenti l'Allianz Stadium - il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha detto la sua riguardo numerose tematiche che attanagliano il mondo del calcio italiano e non solo. Dal razzismo al Fair Play finanziario, passando per il match contro la Roma in programma domenica sera. La bandiera bianconera non si è tirata indietro dall'esprimere la propria opinione. Ecco le sue parole al Salone del Libro.

Sull'Allianz Stadium

"E' lo stadio in cui la Juve è davvero la Juve. Per tutti noi significa grandissimo orgoglio. Dover dare a questa società, supportare questa società. Affinché mantenga lo status di eccellenza. Possiamo viverla sulla nostra pelle allo Stadium. Felicità e orgoglio nel rappresentarla".

Investimenti e stadi di proprietà

​"In Italia ci sono due attori in campo: politica locale e investitori. E' una corsa, un obiettivo a medio termine. Ci servono pazienza, tanti milioni. Ovviamente non si va in contrasto con gli enti sportivi. Se vogliamo offrire un prodotto importante in Italia si deve iniziare dagli stadi. Sensibilità sta maturando bene, siamo consapevoli che bisogna partire da qui"

Il progetto di uno stadio per Women e U23

"Ho parlato con il direttore, sono contento per come abbiamo presentato la gara delle Women. E' stato uno spot bellissimo e abbiamo ricevuto tanti complimenti. Dall'Uefa e dalle calciatrici stesse. Siamo rimasti contenti. La costruzione di uno stadio più piccolo? Sì, assolutamente sì. Ce l'abbiamo in testa da un po' di tempo. Con la pandemia sono state fermate tante cose. La situazione oggi è drammatica, in futuro speriamo di farlo, devo dire che in questo momento il progetto è fermo".

Pubblico e curva allo Stadium

"Serve più calore? Certo, serve, vi assicuro che i giocatori lo sentono eccome. Lo sentono tanto. Influisce sulle performance dei giocatori. I grandi giocatori hanno bisogno di motivazioni. Andare oltre le possibilità te lo danno solo i tifosi. Carica importante che senti di dover dare qualcosa in più. Importante per i nuovi e per i grandi giocatori".

Razzismo

"La strada giusta è quella di individuarli, giustissima. Abbiamo un impianto con telecamere, tecnologia, riusciamo a identificare questi soggetti, a dare una mano, a punirli. Credo che tutti debbano farlo. Sono investimenti, pochissimo rispetto a quanto si spende. E' il minimo per il mondo di oggi".

Gli stadi preferiti da calciatore

"Lo stadio che mi piace di più? Mi piaceva giocare, e storicamente è nel mondo del calcio, al Bernabeu. Sono stadi dove vai oltre quello che sai fare. Le gambe vanno da sole. Sempre bello giocare lì. La paura del Bernabeu? Fa impressione. Entro dentro, guardi su, la tribuna non finisce mai. E' il doppio del nostro stadio. Sempre bello giocare lì. Old Trafford? E' la storia che si respira in Inghilterra. Se ci pensi, lo United è una squadra storica, così come il Real, la Juve. Il Barcellona. Il Bayern Monaco. Sono squadre che storicamente hanno qualcosa in più, così le vedo io".

Sull'avvio difficile

"Superata prima fase? Questo lo vedremo. L'assestamento ci sta,c''è bisogno di tempo. Bisogna solo non fermarsi. Gli altri corrono, ora non dobbiamo fermarci".

Il bilancio degli ultimi anni

"Non c'è nessuna paura, noi siamo stati criticati negli ultimi due anni per i risultati ma spero che tutti si siano accorti che abbiamo portato uno scudetto, due coppe. E altri in 10 anni non hanno vinto niente. Va bene la critica, ma sia giusta. Siamo abituati, conviviamo con la pressione di dover vincere. Siamo abituati e non ci tocca. Chi vuole giocare e lavorare alla Juve deve essere consapevole. Essere forte internamente e non deve avere paura".

Il Fair Play Finanziario

"Il Fair Play Finanziario non funziona. L'Uefa spero si sia accorta che non funziona. L'idea giusta del calcio è spendere ciò che ricavi. Autofinanziamento. Giusto da fare e portare avanti. Non spendere di più, è una linea che dobbiamo avere".

