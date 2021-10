L'infiammazione al tendine d'Achille della caviglia continua a tormentare Zlatan Ibrahimovic che sarà costretto a declinare la convocazione della sua nazionale in attesa di riprendersi al 100%. Sia il Milan che la Svezia speravano di averlo già a disposizione in questi giorni, ma l'attaccante classe 1981 accusa ancora fastidio e dunque non risponderà alla chiamata del ct Andersson per i match contro Grecia e Kosovo

, all'alba dei suoi primi 40 anni (li compie domenica), è alle prese con un avvio di stagione molto complicato: di fatto il campione svedese ha giocato solamente i 30 minuti contro la Lazio, in cui è riuscito a mettere a segno un gol su assist di Rebic , e poi ha dovuto fermarsi di nuovo. La vera domanda ora è: quando potrà tornare in campo? Posto che salterà il match contro l'Atalanta domenica e che non risponderà alla convocazione della sua Nazionale, la speranza per il Milan è di riaverlo a disposizione per il match del 16 ottobre di San Siro contro l'Hellas Verona o al più quello contro il Porto in Champions della settimana successiva.