Mario Pasalic, Atalanta-Venezia, Serie A 2021/22 Credit Foto Getty Images

Motore rombante: nessun traguardo è precluso

Ma, si sa, nel "calcio totale" del Gasp entrano in gioco mille componenti, ogni interprete, di qualsiasi ruolo, può inserirsi ed essere determinante in zona gol. Il 4-0 al Venezia, in soldoni, vale l'aggancio - almeno momentaneo - all'Inter al terzo posto a quota 31 punti: il momento di forma straripante della Dea la lascia ancora abbondantemente in corsa anche per il primo posto, perché no. Specie se consideriamo il fatto che, dopo l'impegno - decisivo - della prossima settimana contro il Villarreal, l'Atalanta potrà tornare a concentrarsi per almeno due mesi esclusivamente sul campionato.

Koopmeiners esulta dopo aver segnato in Atalanta-Venezia Credit Foto Getty Images

Chiunque giochi si esalta

In tutto ciò, il risultato dilagante contro la band di Paolo Zanetti, è arrivatoaddirittura con una formazione rivoluzionata, che ha visto la panchina per parecchi big come Toloi, De Roon, Freuler, Mæhle, Zappacolsta, Malinovskyi e Zapata, con gli ultimi cinque citati rimasti "seduti" fino al triplice fischio. Chi viene chiamato in causa risponde "presente" e si esalta. Come l'ex AZ Almaar Teu Koopmeiners, al suo primo centro in Serie A, con una bella rasoiata mancina. Dove può arrivare questa Atalanta? Ovunque, col naso all'in su.

