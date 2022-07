Calcio

Calcio, Serie A: Olivier Giroud: "L'Inter mi voleva, ma non aveva abbastanza soldi..."

Olivier Giroud racconta qualche aneddoto di mercato durante la presentazione del suo libro "Crederci, sempre". L'attaccante francese, in rottura con il Chelsea, aveva sollevato gli interessi di Inter e Lazio, ma i nerazzurri non avrebbero avuto disponibilità economica sufficiente per formulare un'offerta concreta. "È destino che sia rossonero e non nerazzurro".

