"Non credo che giocare il Mondiale ogni due anni sia una buona idea, ciò toglierebbe importanza all'evento sportivo più unico al mondo, cancellando una tradizione ormai centenaria". Paolo Maldini si schiera contro il progetto della Fifa di un Mondiale da disputarsi ogni due anni.

Mi auguro, da uomo di sport, che FIFA voglia abbandonare questo progetto sbagliato"

Queste le parole all'ANSA l'ex capitano della nazionale italiana, oggi direttore tecnico del Milan. "L'eventuale impegno biennale, aggiunto al calendario proposto da FIFA che raggrupperebbe le soste per le nazionali in due solo date, avrebbe conseguenze molto negative sulla salute psicofisica dei calciatori e sul futuro delle leghe domestiche, che subirebbero un impatto tremendo in un momento già molto delicato", spiega Maldini all'ANSA. "Atleti, federazioni e club sono consapevoli che i possibili benefici sarebbero pochissimi rispetto ai tanti rischi che una decisione del genere porterebbe al mondo del calcio", conclude l'ex capitano azzurro.

Serie A Malagò: "Capienza stadi al 100%? Ok, anche se in Italia non sempre serve" 2 ORE FA

...

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Correa recupera e ritrova la Lazio: l'Inter ha un'arma in più 3 ORE FA