Il tempo scorre e si avvicina l'inizio del nuovo campionato di Serie A. Una stagione che speriamo vada verso la normalità anche dal punto di vista degli stadi che finalmente dovrebbero tornare ad ospitare il pubblico. Ma quanto sarà la capienza degli impianti per la prima giornata? Ancora non è chiaro. L'ultimo decreto "Green Pass" ha fissato la quota massima al 50% per gli impianti all'aperto, mantenendo però la regola del metro di distanziamento tra gli spettatori. Di fatto questo dimezzerebbe il concetto del 50% ad un più probabile 25%.

Lo stadio di San Siro a Milano senza tifosi Credit Foto Getty Images

Per questo Club, Lega di A e FIGC hanno chiesto un intervento del Parlamento per rivedere le attuali normative. M5S, Pd e Lega si sono mobilitate per proporre degli emendamenti alla Commissione affari sociali. Venerdì ci sarà la riunione del Cts che valuterà le nuove proposte: 75% di capienza ed eliminazione del metro di distanziamento. I tempi non saranno comunque velocissimi perchè prima di settembre non ci potrà essere la votazione sugli emendamenti presentati. Il rischio è di avere degli stadi semi vuoti almeno per le prime tre giornate di campionato.

Serie A Inter, Christian Eriksen ad Appiano Gentile: "Bentornato" 2 ORE FA

Dal Pino: "Chiediamo stadi pieni al 100% col green pass"

Serie A Rabiot ko: lesione muscolare, nuovi esami tra 10 giorni 18 ORE FA