Non ce n'è per nessuno, l'Atalanta formato trasferta conquista la quinta vittoria nelle sei partite giocate fin qui lontano dal Gewiss Stadium: a farne le spese, questa volta, è il Cagliari di Mazzarri, condannato alla quarta sconfitta di seguito e a dover affrontare la sosta in arrivo da ultima della classe. Partita che si sblocca dopo appena 6 minuti, quando Pasalic sbuca sul secondo palo e mette agevolmente in rete il cross basso di Zappacosta. La reazione del Cagliari non tarda ad arrivare, ancora con il solito Joao Pedro: lancio lungo di Godin, fuga in profondità del brasiliano e conclusione che batte Musso complice anche il tocco di Demiral. Il gol vittoria, però, arriva a ridosso dell'intervallo ancora - neanche a dirlo - con la firma di Duvan Zapata: spalle alla porta, il colombiano controlla e pesca il palo lontano freddando Cragno e lanciando l'Atalanta a -2 dal terzo posto in attesa dell'Inter.

Il tabellino

CAGLIARI-ATALANTA 1-2

GOL: 27' Joao Pedro (C); 6' Pasalic, 43' Zapata (A)

ASSIST: Zappacosta (0-1), Koopmainers (1-2)

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Zappa (dall'89' Farias), Godin, Carboni, Lykogiannis; Bellanova (dall'83' Pereiro), Strootman (dal 61' Pavoletti), Marin, Deiola (dal 46' Grassi); Nandez, Joao Pedro. All. Mazzarri

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Palomino, Demiral, De Roon; Zappacosta, Freuler (dal 92' Pessina), Koopmeiners (dal 63' Lovato), Maehle; Pasalic (dal 92' Pezzella), Malinovskyi (dal 63' Ilicic); Zapata. All. Gasperini

ARBITRO: Marco PICCININI (sez. di Forlì)

AMMONITI: 20' Godin (C)

La partita in 7 momenti chiave

6' - LA SBLOCCA L'ATALANTA! PASALIC! Zapata allarga sulla destra per Zappacosta, cross basso al centro su cui - all'altezza del secondo palo - si avventa Mario Pasalic: bergamaschi subito avanti!

25' - CRAGNO SALVA SU ZAPATA! Uscita bassa provvidenziale sul numero 91: sulla ribattuta Pasalic calcia di prima ma non trova la porta!

27' - PAREGGIA IL CAGLIARI! JOAO PEDRO! Lanciato in profondità da Godin, il brasiliano arriva a tu per tu con Musso e riesce a insaccare complice anche la deviazione di Demiral!

43' - TORNA AVANTI L'ATALANTA! DUVAN ZAPATA! Freuler recupera palla a centrocampo e allarga per Koopmainers, palla al centro per Zapata che - spalle alla porta - controlla e col secondo tocco cerca il secondo palo non lasciando scampo a Cragno!

46' - SUBITO BELLANOVA! Cross di Strootman verso il secondo palo, Bellanova calcia al volo e spedisce alto da ottima posizione!

77' - ILICIC SFIORA IL TRIS! Arriva sul fondo, sterza verso il centro e libera il sinistro a giro: Cragno deve superarsi per mettere in angolo!

84' - PAVOLETTI CERCA IL PARI! Cross di Joao Pedro, testa dell'ex Genoa: la palla termina di poco sopra la traversa!

MVP

Duvan ZAPATA - Quarto gol consecutivo per il colombiano che si conferma l'uomo più in forma in casa Atalanta. Provare a fermarlo spalle alla porta appare davvero una missione impossibile.

L'angolo del fantacalcio

PROMOSSO - Joao PEDRO: I pericoli del Cagliari passano tutti dai suoi piedi, primo a reagire e ultimo a mollare tra i sardi.

BOCCIATO - Diego GODIN: L'ammonizione condiziona il resto della partita, il lancio per Joao Pedro non basta per riscattare una prestazione dalle molteplici sbavature.

