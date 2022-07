coach Ettore Messina, noto tifoso milanista. Stefano Pioli a trecentosessanta gradi. Il tecnico rossonero ha disegnato uno spaccato molto profondo dello spogliatoio del Milan in occasione di un evento BMW combinato con l'Olimpia Milano per festeggiare il doppio scudetto cittadino vinto nel calcio nel basket . Ecco le riflessioni e gli spunti principali emersi dalla lunga chiacchierata con il suo omologo all'Olimpia,, noto tifoso milanista.

Come costruire un gruppo vincente

Ad

"La cosa più importante è immaginare e visualizzare il tipo di percorso che si vuole far interpretare ai giocatori, crescere continuamente e stimolare ogni giorno il gruppo per alzare il livello. L'obiettivo è lavorare per essere migliori di quello che si era quando si è iniziato".

Calciomercato Bomba dalla Spagna: Milan a un passo da Suarez IERI A 17:14

Milano città difficile per gestire una grande squadra?

"Non direi, anzi. Per noi è stimolante. A Milanello si respira la storia vincente del Milan. Ogni giorno abbiamo visto le foto dei grandi del passato, e ci siamo sempre immaginati di essere come loro. Non sentivamo pressione, ma motivazione".

Pioli show a Casa Milan: ringrazia i tifosi e canta Pupo

L'allenatore moderno: comunicazione e competenza a 360°

"Il metodo di allenamento è cambiato molto negli ultimi anni. Prima facevo tutto in prima persona, mentre oggi delego molto utilizzando il mio staff. L'allenatore deve essere preparato su tutto perché è la figura di riferimento e deve anche sapersi rapportare con il resto dello staff, dai medici, al team manager, al travel manager, ecc. La comunicazione oggi ha un ruolo determinante, direi che la fa da padrona. Bisogna arrivare preparati anche alle conferenze stampa con i giornalisti, perché le domande sono sempre interessanti. Le caratteristiche chiave di un buon allenatore sono competenza e coerenza con tutti".

La gestione del gruppo: tanti ragazzi diversi che crescono assieme

"È bello creare un gruppo mettendo assieme tanti ragazzi giovani, provenienti da contesti differenti. È bello far sì che vogliano conoscersi l'uno con l'altro, avere tanti ragazzi che parlano lingue diverse e con culture diverse ma con un solo obiettivo: crescere assieme. Se oggi entro in spogliatoio e c'è silenzio, mi preoccupo. C'è sempre musica a palla. Una volta, se mettevi la musica voleva dire che non eri concentrato. Oggi la spengono, entrano in campo e sono pronti. Un tempo avevamo un regolamento interno di tre pagine. Oggi ci sono solo cinque regole. Le abitudini sono cambiate. A me basta che ci sia sempre il rispetto per i compagni".

Pioli: "Ci abbiamo sempre creduto, tutti dalla stessa parte"

L'importanza della panchina

"La panchina fa la differenza, è vero. Ci sono giocatori che, anche se vedono poco il campo, permettono sempre alla squadra di allenarsi con ritmo, qualità e intensità. Sono comunque protagonisti e partecipi. In uno scudetto vinto ci sono episodi in cui anche loro possono essere decisivi".

Spunti dal basket e da coach Ettore Messina?

"Mi appassiona tutto lo sport di alto livello. Ma calcio e basket sono sport troppo diversi, per numero di giocatori e dimensione del campo. Mi piace seguire gli allenatori di un certo livello, ascoltarli, studiarli, vedere come si pongono, che cosa dicono. I coach di basket sono di altissimo profilo sotto tutti questi punti di vista. Ettore Messina è il Re dei vincenti. Io sono qui per annuire e ascoltare".

L'importanza della tecnologia nello sport moderno

"I giocatori vogliono conoscere i loro dati, ogni giorno. Sanno che se sono stati sotto un certo indice significa che non hanno fatto bene. Nel mio staff ci sono tanti analisti che mi forniscono dati e statistiche. Forse anche troppe. Lavoriamo molto sulle catene e sulle cooperazioni tra i giocatori. Ma quando sono in dubbio su una convocazione, su un cambio o sul chi far partire titolare, mi fido sempre più della pancia che delle statistiche".

Il sostegno dei tifosi

"I tifosi sono stati fantastici. Il Milan non vinceva da tanto tempo, veniva da anni molto difficili. Non partivamo favoriti e avevamo una squadra molto giovane, ma il nostro modo di giocare ha creato subito grande coinvolgimento. Sono venuti allo stadio, a Milanello, e giocare a San Siro è stato un plus che ci ha dato tanto entusiasmo e forza".

"Pioli is on fire": la festa-scudetto del Milan in 180"

Gestire la pressione mediatica e di risultato

"Ci sentiamo sempre sotto esame, giochiamo ogni tre giorni, abbiamo bilanci quasi quotidiani, ma fa parte della nostra professione e del nostro modo di essere. Mi sento a mio agio anche quando gioco partite conscio del fatto che devo fare il risultato. Riesco a isolarmi e a restare concentrato sui miei obiettivi. Non presto orecchio alle voci perché so che non c'è equilibrio nella stampa e sui social. Punto soltanto a stare bene e a lavorare con i miei giocatori".

Theo, Leao, Kalulu e non solo: i 10 colpi chiave per lo scudetto del Milan

Amichevoli Milan, 3-0 al Lemine Almenno nella prima sgambata: Messias, Rebic e Gabbia IERI A 16:46