Atalanta-Milan, lì dove tutto cominciò: Stefano Pioli sa che il Gewiss Stadium può essere un crocevia importante per il prosieguo della stagione rossonera, tanto quanto fu importante il 5-0 del 22 dicembre 2019 e lo 0-2 del 23 maggio 2021. In mezzo il Milan di Pioli è cresciuto in maniera esponenziale, e nella prima parte di questa stagione continua a stupire, soprattutto in campionato.

Ibra

"Il nostro cammino è iniziato a Bergamo ma non è finito e nemmeno quello di Ibrahimovic. Zlatan potrebbe giocare in eterno, con questa testa. Va sopra ogni difficoltà. Se potessi fargli un regalo gli allungherei la carriera il più tempo possibile. Convocato? No, ma sta meglio: sfrutterà la sosta per tornare in squadra."

Atalanta

"Vogliamo giocare una bella partita contro un avversario forte, con tutte le nostre carte da giocare. L'Atalanta sta bene, ha vinto in Champions mercoledì, contro l'Inter ha fatto una partita spettacolare. Squadra forte in tutte le caratteristiche: tatticamente, tecnicamente, fisicamente. Mi aspetto un'Atalanta determinata e completa. "

Kessié

"Non mi preoccupa: i suoi atteggiamenti sono i migliori possibili, li stessi che ha sempre avuto. Franck è lo stesso dell'anno scorso che forse non è ancora al 100%, è un giocatore molto forte. Ci sono tanti giocatori in tante squadre in scadenza di contratto: arriverà il momento della decisione, ma non mi interessa. Mi interessa come sta all'interno della squadra, quindi non sono preoccupato".

Sconfitte

"Le valutiamo, le analizziamo. In parità numerica con l'Atletico abbiamo giocato bene, abbiamo mostrato di avere giocatori capaci di giocare anche in Europa, ad alto livello".

Messias

"Domani torna a disposizione e credo che ci darà soddisfazioni, con qualità e velocità in tante posizioni.Ha fatto solo due allenamenti, ma lo vedo bene: sa stare in campo, regge bene la pressione dell'avversario, occuperà bene le posizioni a destra e dentro al campo.

Nella testa di Leao

"Tutti i miglioramenti avvengono perché una persona vuole ottenerli: noi siamo qui per stimolare, aiutare, consigliare. Rafa ha fatto tesoro di tante esperienze, ora cresce e matura e può farlo ancora tanto".

