Una lunga intervista, nella quale Stefano Pioli ha toccato tanti temi: ecco alcuni estratti di quanto ha detto a DAZN il tecnico del Milan: cosa vuol dire allenare il Diavolo, l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic, l'importanza del "capitale umano" nel suo Milan, tornando anche sugli addii estivi di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu.

Alleno il Milan che è uno dei club più prestigiosi al mondo, ora ho grande visibilità. Ho fatto tante esperienze nella mia vita, ho avuto bisogno di fare le mie tappe per arrivare a questo punto

Il gioco del Milan

"In fase difensiva lavoriamo sempre meno di reparto, vogliamo portare la parità numerica nella zona della palla. In fase di impostazione la cosa fondamentale è lo smarcamento, bisogna muoversi e coprire gli spazi. Più ti muovi e più metti in difficoltà gli avversari. Nel calcio moderno è fondamentale l'intelligenza dei giocatori in campo"

Ibra

"Ha una mentalità e una forza interiore pazzesca, nonostante la sua carriera ha una grande voglia di giocare. Dentro di sè ha una motivazione incredibile che trasmette a tutti. Il suo arrivo ha aiutato tutti. Lui ha avuto una grande intelligenza e una sensibilità ad entrare in un gruppo non ancora formato. Lui pretende tanto da se stesso e per questo pretende tanto anche dagli altri. Regista offensivo? Sono cose che proviamo durante gli allenamenti. E' fondamentale avere i tempi giusti. Ibra è un campione che vede il calcio prima"

Theo

"Ha imparato a smarcarsi anche dentro al campo, togliendo così punti di riferimento agli avversari. Muovendoci così tanto non diamo punti di riferimento agli avversari"

Gli addii estivi

"Il club è sempre presente e ci dà grande supporto, questa è la forza della nostra squadra. Maldini, Massara e Gazidis sono sempre presenti. Donnarumma e Calhanoglu sono stati fantastici fino all'ultimo momento. Al centro di tutto c'è sempre il Milan".

