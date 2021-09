Ormai manca solo l'ufficialità, ma è tutto fatto: il Genoa non è più di Enrico Preziosi. Presidente dal 2003, Preziosi lascia la proprietà al fondo staunitense 777partners, dopo un corteggiamento durato qualche mese. Nei prossimi giorni verrà ratificato il tutto, ma il 22 settembre passerà alla storia come il giorno in cui il Genoa non è più di Preziosi. Lo riporta "Gazzetta dello Sport".

Fumata bianca

Serie A Deloitte: "Giocatori via a zero condizionano il mercato italiano" 39 MINUTI FA

Si aspettava solo la fumata bianca ed eccola arrivare: secondo "Repubblica", il fondo 777 Partners ha bonificato la prima tranche della quota prevista per il passaggio di proprietà. Si tratterebbe di una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Il Genoa di Preziosi

Preziosi era in carica dal 2003 e ha mantenuto il Genoa in Serie A dal 2007 ad oggi. Secondo quando riporta ilsecoloxix.it Preziosi non manterrà quote azionarie del club ma rimarrà, secondo gli accordi, nel board per 3 anni, a collaborare con la nuova proprietà. La struttura attuale, a partire dall'amministratore delegato Zarbano, resterà in carica.

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Stadi aperti? Tutto molto bello, a patto che ci sia civiltà 2 ORE FA