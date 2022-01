Buon anno e buon calcio, certo, ma qui siamo in piena emergenza e i contagi svolazzano come biglietti di una lotteria sadica, tragica. E allora: adelante, Pedro, con juicio (e con vaccino, soprattutto). Le varianti Delta e Omicron hanno rilanciato la cattiveria del virus, il periodo è terribile ovunque, e lo sport, essendo vita, come la vita è malato. Si sente precario, vulnerabile. Avrebbe bisogno di «primari» duri e puri, non di quelli che il campanile rende sfuggenti, tifosi. Troppo tifosi.

C’eravamo lasciati con la Nazionale regina d’Europa rimandata agli spareggi mondiali di marzo; l’Inter rullo in campionato (sette vittorie consecutive); il Milan, secondo, già fuori dall’Europa; il proprietario della Sampdoria, Massimo Ferrero, in carcere e poi ai domiciliari; la Salernitana di Claudio Lotito venduta e salva in extremis, sul filo del filo della mezzanotte di san Silvestro.

I contagi galoppano, i 60 milioni di citì da tastiera sono tornati 60 milioni di virologi: si «booster» chi può. Immagino l’obiezione: d’accordo, ma vieni al sodo. Fosse facile. Non c’è un euro in giro, a vent’anni dal conio, eppure proprio oggi riapre il mercato e vi sfido a trovare un allenatore che non implori rinforzi. Tutti geni, i mister: per carità. Ma, salvo rare e lodevoli eccezioni, non uno che promuova un giovanotto della Primavera o si dichiari ufficialmente sazio. Beati loro. A proposito: si parla di Alvaro Morata da Madama al Barça e della famiglia Icardi da Parigi alla Continassa. Chi vivrà, capirà. Forse.

Poi c’è la Coppa d’Africa in Camerun, dal 9 gennaio al 6 febbraio, nei confronti della quale l’Europa manifesta uno strisciante razzismo che va ben oltre la collocazione temporale e le riserve legate alle richieste, legittime, di sicurezza. Victor Osimhen (escluso perché positivo) e Franck Kessié, butto lì due nomi a caso, vengono considerati ostaggi, non ambasciatori.

Si riparte - così, almeno, indica l’agenda - il giovedì della Befana, con due partitissime, Milan-Roma e Juventus-Napoli, in mano alle Asl più che ai tecnici. Il taglio del pubblico dal 75% al 50%, imposto per cause di «salute» maggiore, ha contribuito ad accentuare il caos, come documenta il balletto attorno alla data della Supercoppa fra Inter e Juventus, in programma il 12 gennaio: i club ne invocavano il rinvio, il consiglio di Lega l’ha confermata. Per adesso.

Se non è semplice orientarsi, figuriamoci scrutare l’orizzonte e stilare pronostici. Decideranno la qualità e la profondità delle rose. Il punto fermo, ammesso che il Covid non infierisca, resta l’Inter di Simone Inzaghi. La squadra più forte e, fino al 22 dicembre, più continua. E persino più brillante. Dietro, gli alti e bassi di Milan e Atalanta, la «ripresina» della Juventus, la flessione del Napoli. La novità del calendario asimmetrico aggiunge curiosità morbosa a un tran tran che, in caso contrario, avrebbe offerto un placido rullaggio. Date un’occhiata al menu dei campioni: Lazio, Atalanta, derby, Napoli, il sipario potrebbe calare entro il 13 febbraio.

Per la cronaca, e per la storia, il 12 gennaio riprende anche la Coppa Italia, con gli ottavi e con le big. E da metà febbraio, riecco Champions, Europa League e Conference League. Siamo prigionieri della peste, ma ordiniamo sempre caviale e champagne.

