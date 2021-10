La Roma di Josè Mourinho ritrova il successo all'Olimpico contro l'Empoli. Giallorossi non effervescenti nel primo tempo, ma al 42' arriva il gol spartiacque firmato da Pellegrini su assist di Mkhitarian. L'Empoli inizia bene per poi accusare l'uscita dal campo per infortunio di Pinamonti alla mezz'ora. L'armeno della Roma segna il raddoppio nei primi minuti di ripresa ribadendo in rete un palo colpito da Abraham dopo il tocco miracoloso di Vicario. Dal 2-0 in poi non c'è più partita con i padroni di casa che tengono il possesso palla e i toscani troppo poco produttivo in avanti. Vittoria meritata prima della sosta per la Roma che si porta a quota 15 punti e rimane in scia alle migliori della classifica.

Il Tabellino

ROMA-EMPOLI 2-0

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling (90'Ibanez), Vina (85'Calafiori); Darboe (64'Cristante), Veretout; Zaniolo (85'El Shaarawy), Pellegrini, Mkhitaryan (90'Zalewski) ; Abraham.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Zurkowski (46'Bajrami), Ricci, Bandinelli (46'Haas); Henderson (70'Stulac); Di Francesco (70'Cutrone), Pinamonti (30'Mancuso).

GOL: 42'Pellegrini, 48'Mkhitarian

ASSIST: Mkhitarian

Ammoniti: Ricci, Haas, Mancini, Stojanovic

Arbitro: Ayroldi

La cronaca in 4 momenti chiave

42'-GOOOOLLL DELLA ROMA! PELLEGRINI! 1-0! Assist in profondità di MKHITARIAN per il centrocampista che davanti a Vicario non sbaglia indirizzando all'angolino. Potrebbe essere stato anche leggeremente deviato il pallone.

48'-GOOOLL DELLA ROMA! Vicario si oppone alla prima staffilata di ABRAHAM, palla sulla traversa poi arriva MKHITARIAN che appoggia in rete a porta vuota. 2-0

52'-Girata rasoterra di ABRAHAM! Risponde VICARIO che para in corner.

62'-PELLEGRINI SFIORA LA DOPPIETTA. Karsdorp serve dalla destra un pallone buono per Pellegrini che in corsa colpisce di testa e mette fuori di poco.

MVP

Lorenzo PELLEGRINI: leader della Roma, giocatore fondamentale per Mourinho. Sblocca la partita con una conclusone risolutiva, è al centro delle azioni pericolose dei suoi come perno.

Promosso

Henrikh MKHITARYAN: assist illuminante per il primo gol, marcatore del 2-0. Grande partita sulla sinistra, tra i migliori in campo.

Bocciato

Leonardo MANCUSO: sostituisce Pinamonti nel primo tempo per infortunio, e l'Empoli da quel momento non è più pericoloso. Spreca due opportunità interessanti in area nel secondo tempo.

