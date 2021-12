Roma-Inter gara importante soprattutto per José Mourinho, eroe del Triplete nerazzurro del 2010 (campionato, Coppa Italia ma sopratutto Champions League) che per la prima volta incontra la sua ex squadra da allenatore dei giallorossi.

"Eterna gratitudine a José Mourinho"

Questo il testo dello striscione esposto dalla Curva Sud nerazzurra, inquadrato durante il secondo tempo del match dell'Olimpico.

Marotta: "Grande ammirazione per Mourinho"

"Grande ammirazione per Mourinho, poi a noi dell'Inter ci riporta indietro ad un'annata splendida, che fa parte dei momenti più toccanti della storia del club. Anche se non ero presente. Mai pensato a lui come allenatore, era già accasato. Non ci siamo mai incrociati"

