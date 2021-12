Francesco Totti torna allo Stadio Olimpico, ed è una notizia perché l'ex capitano giallorosso mancava ormai da due anni da quella che per una vita è stata la sua "casa".

Accoglienza ovviamente "da Re" per il Pupone, che l'ultima volta si era fatto vedere nell'impianto romano il 27 ottobre 2019 in occasione di un Roma-Milan terminato 2-1 con i gol di Dzeko, suo ex compagno e ora attaccante dell'Inter, e Zaniolo.

Perché Totti è all'Olimpico?

Domanda lecita, perché l'ex capitano, torna all'Olimpico grazie all'invito di uno sponsor: per lui è l'occasione di vedere per la prima volta dal vivo José Mourinho sulla panchina giallorossa. Ad annunciare la presenza di Totti è stata la Roma con un tweet in cui c'è una foto di Totti calciatore e la scritta: "Questa sera c'è anche lui a tifare con noi".

