Finisce senza reti il big match tra Roma e Napoli all'Olimpico : uno 0-0 tutto sommato giusto, maturato dopo una partita agonisticametne elettrica con un finale incandescente durante il quale Mourinho viene espulso per proteste dall'arbitro Massa (doppio giallo) e dopo il triplice fischio di Spalletti per un malinteso con Massa. Ecco le impressioni dei due tecnici al termine di questo incontro vibrante ai microfoni di DAZN.

Luciano Spalletti (allenatore Napoli)

"Voglio subito chiarire l'episodio dell'espulsione: a fine gara sono andato da Massa e gli ho detto 'comunque, bravo'. Lui ha messo insieme il tutto e mi ha buttato fuori... Una roba che veramente mi distrugge, perché vieni con le migliori intenzioni, ti metti lì buono e zitto... Spero che capisca e che riesca a far chiarezza su ciò che ha interpretato. Mi devasta e probabilmente dispiace anche a Massa... Non ho detto nulla durante tutta la partita, avevo Irrati accanto a me. Ho tenuto anche fermi quelli della panchina, siamo stati seduti e composti: ritrovarmi fuori così mi dispiace. Se c'è incomunicabilità con gli arbitri? Dal mio punto di vista no, sono solo andato a salutarlo alla fine. Anzi, per me Massa ha arbitrato benissimo e non mi pare gli siano state create difficoltà. L’analisi della partita? Entrambe le squadre hanno giocato una buonissima gara, tutte e due hanno provato ad attaccare e vincere mantenendo però grandissimo equilibrio, senza mai scoprire il fianco: ecco perché ci sono state poche occasioni per fare gol. Era una partita difficile in un momento difficile, solo verso la fine siamo riusciti ad andare veloce in verticale con scambi di posizione, ma sono contento perché la squadra ha mostrato di avere qualcosa addosso”.

Serie A Roma-Napoli 0-0, pagelle: Osimhen lotta. Abraham, che errore! 2 ORE FA

Luciano Spalletti insieme a José Mourinho Credit Foto Getty Images

Mourinho: "Calciatori in tribuna? Quella gara rimane nella mia storia e mi resta difficile perdonarli ma conto di recuperarli..."

Per me è stata una grande partita, una gara di alto livello. Poteva finire 1-0 per noi o 0-1 per loro, è stata dura per tutte e due le squadre, c’è stata intensità, concentrazione, nessuna paura e rispetto da tutte le parti. I due terzini stanno migliorando, la copertura diagonale a centrocampo di Veretout e Cristante è fatta bene. Uno si sente più sicuro a uscire in pressing perchè l’altro copre. Importante anche che Zaniolo e Mkhitaryan abbiano chiuso gli spazi. Pellegrini si è abbassato un po’ di più. Lasciavamo entrare i centrali più a centrocampo. Partita intensa, ho visto gente stanca ma è una stanchezza che mi piace, di chi ha lavorato tanto. Loro giocano diretto con Osimhen e quando Insigne viene dentro è importante per Veretout e Cristante chiudere. Noi abbiamo avuto chance e anche loro, partita dura per tutti. Magari è anche unica, perchè si hanno due allenatori con due cartellini rossi. Il mio rosso? Non lo so, non ho detto nulla di che. Una partita dove entrambi gli allenatori hanno il rosso non si può dire che l’arbitro abbia fatto male, ma è stato equilibrato e positivo. Nessuno va a casa felice, ma andiamo a casa con la sensazione che il risultato sia giusto. La reazione? Quando si fa una ca*ata grossa come la nostra (Bodo) la partita dopo è difficile dal punto di vista emotivo, c’è un peso diverso. E giocare contro il Napoli non è facile. E la squadra ci ha provato, dovevamo anche essere umili e riconoscere il valore dell’avversario . E l’abbiamo fatto entrambi. In panchina la sensazione è stata di una partita che è stata stancante anche per me. I 5 calciatori in tribuna? Situazione difficile, sono cose di spogliatoio. Sono messaggi di spogliatoio. Sono performance negative che anche con la panchina più fragile e piena di ragazzini è un messaggio per me importante. Ci sono partite e partite. La partita rimane nella mia storia ed è difficile per me perdonare… Se conto di recuperarli? Certo, non sono giocatori che hanno una croce sulla faccia e finito, conto di recuperarli certo”.

Spalletti: "Totti? La mia fiction 'Speriamo de morì tutti dopo'"

Serie A Roma-Napoli, moviola: Massa espelle Mourinho e Spalletti 2 ORE FA