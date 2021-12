La Roma riparte. Dolorosamente archiviato il capitombolo contro l'Inter, la formazione di Mourinho ha la meglio per 2-0 sullo Spezia e aggancia la Juventus al sesto posto. Decidono i difensori con un gol per tempo: Smalling nel primo, Ibañez nel secondo. In entrambi i casi di testa, in entrambi i casi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Un successo meno semplice di quanto possa dire il risultato, perché i liguri pungono poco per buona parte della partita, ma nel finale si vedono annullare per fuorigioco un gol di Manaj e sfiorano più volte la rete che riaprirebbe ogni discorso. La Roma, però, può recriminare per una traversa di Abraham sull'1-0, con conseguente salvataggio sulla linea di Nikolaou su Veretout, e per l'espulsione nel recupero (doppio giallo, il secondo dopo un altro gol annullato) di Felix Afena-Gyan. È un successo, quello giallorosso, che riattizza i sogni di Champions League. Ma il quarto posto è ancora lontano: sono 8 le lunghezze di svantaggio sul Napoli. Mentre lo Spezia non riesce ad allontanarsi dalla zona che scotta.

Tabellino

Roma-Spezia 2-0 (primo tempo 1-0)

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Ibañez, Smalling (64' Diawara), Kumbulla; Karsdorp, Veretout (92' Bove), Cristante, Mkhitaryan, Viña; Abraham, Borja Mayoral (64' Afena-Gyan). All. Mourinho

Spezia (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Gyasi, Kovalenko (53' Agudelo), Sala (17' Kiwior), Maggiore (53' Bastoni), Reca; Strelec (53' Verde), Manaj. All. Thiago Motta

Arbitro: Alessandro Prontera

Gol: 6' Smalling, 56' Ibañez

Assist: Abraham (R, 1-0), Veretout (R, 2-0)

Ammoniti: Viña, Kumbulla, Afena-Gyan, Gyasi

Espulsi: Afena-Gyan 93'

La cronaca in 10 momenti chiave

6' – GOL DELLA ROMA. Angolo di Veretout, sponda di testa di Abraham e deviazione vincente da due passi, sempre di testa, di Smalling. 1-0.

Smalling esulta con Abraham per il gol in Roma-Spezia - Serie A 2021/2022 - Imago pub only in ITAxGERxSUIxAUT Credit Foto Imago

25' – Splendido servizio di tacco di Abraham, Viña si inserisce in area, ma il suo destro piazzato viene deviato in corner da Provedel.

37' – Strelec lancia benissimo Reca, che penetra in area ma calcia centralmente con il destro, consentendo a Rui Patricio di parare in due tempi.

47' pt – Mkhitaryan mette in mezzo, Abraham va di petto da pochi passi e centra in pieno la traversa. Poi calcia Veretout, che trova il salvataggio sulla linea di Nikolaou.

55' – Manaj viene servito in area da Agudelo e piazza con l'interno sul secondo palo, calciando però tra le braccia di Rui Patricio.

56' – GOL DELLA ROMA. Angolo di Veretout e stacco aereo portentoso di Ibañez, che di testa non dà scampo a Provedel. 2-0.

Ibañez esulta per il gol in Roma-Spezia - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

62' – Manaj batte Rui Patricio da pochi passi dopo una sporcatura di Bastoni, ma la rete viene annullata per fuorigioco dopo l'intervento della VAR.

75' – Viña scippa palla a Gyasi e tocca dentro per Abraham, che tocca con la punta per anticipare Provedel ma trova il riflesso del portiere spezzino.

82' – Gran cross mancino di Bastoni, sul secondo palo sbuca il liberissimo Amian, che però di testa mette clamorosamente a lato.

93' – Afena-Gyan si vede annullare il 3-0 per un precedente tocco con un braccio: già ammonito, viene nuovamente punito dall'arbitro Prontera e quindi espulso.

MVP

Smalling. Sblocca immediatamente il risultato con un rapace colpo di testa e dietro, tra una chiusura e una ribattuta di testa, è perfetto o quasi. Gran partita.

Fantacalcio

PROMOSSO – Ibañez. Un po' in affanno nella seconda parte del primo tempo, tanto da rischiare il giallo. Ma è lui, con un gran colpo di testa, a firmare il gol del raddoppio.

BOCCIATO – Manaj. Nulla da dire sull'impegno, ma quanto a concretezza offensiva non ci siamo. Si vede annullare il possibile 2-1 per un netto fuorigioco.

Le pagelle

