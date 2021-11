Dal ritiro della nazionale inglese, al Telegraph, l'attaccante della Roma Tammy Abraham ha raccontato il suo momento alal Roma con particolare focus sul rapporto con mister José Mourinho:

Mi ha detto che sono un ottimo giocatore e mi ha suggerito di lavorare per sviluppare una maggiore cattiveria. Mi ha detto di diventare una specie di mostro”.

“In campo non si può essere gentili, hai bisogno di quel carattere, devi spaventare i difensori e sotto questo aspetto sto cercando di migliorare. Mou mi ha detto che ero un giocatore troppo buono, che dovevo acquisire quella aggressività che si ottiene crescendo”.

Sull’ambientamento in Italia

“È sempre dura arrivare in un nuovo Paese e abituarsi a una cultura diversa. Ho cercato di ambientarmi presto e ho cominciato ad imparare un nuovo stile di calcio. Sono andato a spiegare le mie ali e spero di poter mantenere il livello di prestazioni di cui ho bisogno per rimanere nella squadra. Non mi aspettavo però che potesse essere così difficile. I calciatori sono molto intelligenti e per il modo di giocare in Italia la difesa è molto importante. Quindi per me si trattava di capire anche l’altra parte. In Inghilterra siamo abituati ad attaccare, attaccare, attaccare e devo imparare l’altra strada, come rompere le difese avversarie. Fa parte del processo di apprendimento e puoi vederlo con Lukaku e gli altri, che sono andati all’estero e poi sono tornati in Inghilterra, per me è questione di migliorare me stesso”

Sul Mondiale

“Il Mondiale è un mio obiettivo, speravo solo di essere chiamato per dimostrare di poter lottare per un posto tra i convocati. Harry è fantastico, lo ammiro molto e spero possa continuare a fare bene. Io ho cercato di farmi trovare pronto così come capita ogni volta che vengo chiamato in causa. Nel calcio può succedere di tutto e devi essere sempre in grado di farti trovare pronto“.

