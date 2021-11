Gli episodi più controversi di Roma-Torino , match dell'Olimpico valevole per la 14esima giornata del campionato di Serie A, diretto dall'arbitro Daniele Chicci della sezione di Padova

La moviola di Roma-Torino (Arbitro: Chiffi)

Minuto 36: CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA! Zaniolo dentro per El Shaarawy, sgambettato in area da Buongiorno. Chiffi, da due passi, indica immediatamente il dischetto. Sul quale va Abraham...

Minuto 39: VAR-check in corso. Si valuta un'eventuale posizione di offside. Probabilmente di Abraham sul primo appoggio a Zaniolo...

Minuto 41: E' FUORIGIOCO! Dopo un'attesa infinita, di ben 5 minuti, è arrivato il verdetto: NIENTE RIGORE! Milimetrico l'offside dell'attaccante inglese, per un tacco "galeotto". Mezzo piede, a dir tanto!

