Brutte notizie per Castori e la Salernitana. Dopo un po' di giorni di riposo, infatti, la squadra è tornata ad allenarsi in vista del ritorno in campionato che vedrà i campani difronte lo Spezia, in un delicato scontro salvezza. Il tecnico della Salernitana, però, potrebbe presentarsi senza Ribéry che ha rimediato un colpo alla caviglia durante l'ultimo allenamento.

Il comunicato

Nel corso dell’allenamento odierno Franck Ribéry ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra, Luka Bogdan ha riportato un risentimento muscolare al gemello esterno della gamba destra e Cedric Gondo un risentimento muscolare all’adduttore sinistro. Le loro condizioni saranno valutate nelle prossime quarantotto ore. Ruggeri ha svolto un lavoro atletico specifico. Capezzi e L.Coulibaly si sono sottoposti a seduta fisioterapica

Il francese starà fermo per un paio di giorni, in modo da valutare meglio le sue condizioni, ma considerando gli altri assenti, c'è una vera e propria emergenza in attacco per la Salernitana.

