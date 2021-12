NERAZZURRI FORZA 10! L’inter batte 5-0 la Salernitana all’Arechi, ottiene la sesta vittoria consecutiva in campionato (10° risultato utile consecutivo) e conferma il primo posto raggiunto domenica scorsa. In attesa del Milan (in campo domenica sera contro il Napoli), il vantaggio sui cugini rossoneri sale a 4 punti. Per la Salernitana invece è la quarta sconfitta consecutiva: i granata, che non vincono dal 26 ottobre, rimangono fermi all’ultimo posto (8 punti). A segno Ivan Perisic, Denzel Dumfries, Alexis Sanchez, Lautaro Martinez e Roberto Gagliardini.

Per la prima volta nella sua storia in Serie A l'Inter ha segnato 100 gol in un singolo anno solare, superato infatti il suo record precedente (99 reti nel 1950). Spettacolare (Opta)

Salernitana-Inter 0-5 (0-2 primo tempo)

SALERNITANA (3-5-2): Fiorillo; Bogdan, Gyomber (80' Zortea), Gagliolo; Delli Carri, Obi, L. Coulibaly, Kastanos (61' Schiavone), Ranieri (71' Jaroszynski); Ribery (71' Gondo), Simy (61' Djuric). All. Colantuono

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Bastoni (56' Dimarco); Dumfries, Barella (56' Vidal), Brozovic (71' Gagliardini), Calhanoglu, Perisic (79' Kolarov); Sanchez (56' Lautaro), Dzeko. All. Inzaghi

Arbitro: Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia

Gol: 11' Perisic, 33' Dumfries, 52' Sanchez, 77' Lautaro Martinez, 87' Gagliardini

Assist: Calhanoglu (0-1 Inter), Dzeko (0-2 Inter), Calhanoglu (0-3 Inter)

Ammoniti: Barella, Gyomber, Calhanoglu

Espulsi: nessuno

La cronaca in 10 momenti chiave

11'- RETEEEEEEEEEEE! 1-0 INTER! PERISICCCCCCCCC! Calcio d'angolo ad uscire di Calhanoglu, stacco imperioso del croato e Fiorillo battuto sul primo palo.

13'- DUMFRIES SFIORA IL 2-0! Palla geniale di Sanchez per l'inserimento dell'esterno, piattone sul secondo palo, parata miracolosa di Fiorillo e palla in calcio d'angolo.

30'- HANDANOVIC CON I PIEDI! Transizione sulla sinistra guidata da Ribery, palla in verticale per l'inserimento di Obi, mancino sul primo palo e gran parata del portiere nerazzurro.

33'- RETEEEEEEEEEEE! 2-0 INTER! DUMFRIESSSSSSS! Traccia verticale di Brozovic per Dzeko, il bosniaco non viene seguito, palla regolare al centro per Dumfries che apre il piattone e raddoppia con l'aiuto della traversa.

41'- DZEKO SBAGLIA A PORTA VUOTA! Calcio d'angolo arrotato di Calhanoglu, Fiorillo sbaglia completamente l'uscita, la palla plana sulla testa del bosniaco che però mette a lato.

49'- Spettacolo Inter, azione tutta di prima: Dumfries per Barella, tacco per D'Ambrosio, sinistro a giro sul secondo palo e palla larga di pochissimo.

52'- RETEEEEEEEEEEEEE! 3-0 INTER! CONTROPIEDE FANTASTICO! Dzeko riceve sulla trequarti, cambia lato su Calhanoglu, il turco la mette in verticale per Sanchez che dentro l'area incrocia alla perfezione.

77'- RETEEEEEEEEEEEE! 4-0 INTER! LAUTARO MARTINEZZZZZ! Azione tutta di prima che porta Gagliardini a centro area, la difesa granata respinge, il pallone si ferma all'altezza del dischetto e Lautaro Martinez lo scarica in porta con una bomba a fil di palo.

81'- Cross morbido di Gondo sul secondo palo, testata di Djuric, palla larga di poco.

87'- RETEEEEEEEEEEEEEEEE! 5-0 INTER! GAGLIARDINIIIIIIIII! Calhanoglu trova Vidal al limite dell'area, il cileno tenta il filtrante per Lautaro, Gagliolo ci mette una pezza ma Gagliardini piomba sulla sfera con il piattone e batte Fiorillo.

Alexis SANCHEZ - La rete dello 0-3 suggella una prestazione offensiva di alto livello; una ciliegina sulla torta in una serata dove si vedono giocate e assist per i compagni, oltre che movimenti svolti alla perfezione.

Hakan CALHANOGLU - Altri 2 assist per un giocatore che sta infilando bonus in serie. Continuate a schierarlo, Simone Inzaghi non può stare senza di lui.

SIMY - Non pervenuto. Se lo avete acquistato per trovare bonus nei bassifondi, forse è arrivato il momento di svincolarlo.

