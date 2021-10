Tre punti d'oro per il Napoli. Senza Osimhen e con Insigne in panchina, la capolista vince il derby a Salerno: decide il gol di Zielinski al 61', con i cambi di Spalletti (dentro Elmas e Petagna) a dare la svolta. Partita intensa ed equilibrata: tante interruzioni e due rossi, prima Kastanos (duro fallo su Anguissa) e poi Koulibaly, che trattiene Simy lanciato in porta. Succede tutto nella ripresa, dopo un primo tempo complicato per i partenopei: al 95' Gagliolo ha la palla del pareggio, ma manda alto a porta vuota dopo uscita sbagliata di Ospina. Spalletti non si ferma e vince una partita sporca: altro segnale importante.

Il tabellino

SALERNITANA-NAPOLI 0-1 (primo tempo 0-0)

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Zortea (88' Djuric), Strandberg, Gyömbér, L.Ranieri (88' Gagliolo); Schiavone, Di Tacchio, Kastanos; Ribéry; Gondo (64' Simy), F.Bonazzoli (72' Obi). All. Stefano Colantuono

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mário Rui; Zambo Anguissa, Fabián Ruiz, Zielinski (95' Zanoli); Politano (80' Jesus), Mertens (60' Elmas), Lozano (60' Petagna). All. Luciano Spalletti

Gol: 61' Zielinski (N)

Ammoniti: Anguissa (N), Mario Rui (N)

Espulsi: Kastanos (S), Koulibaly (N)

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna

La cronaca in 6 momenti chiave

7' CHE OCCASIONE PER ZIELINSKI - Palla dentro bassa di Di Lorenzo, buco di Standberg: il polacco calcia da pochi passi e manda alto.

61' GOL DI ZIELINSKI - Azione prolungata degli ospiti, con anche la traversa di testa di Petagna! Il pallone arriva poi al polacco, che si gira e con il sinistro buca Belec.

70' ROSSO A KASTANOS - Intervento duro sulla caviglia di Anguissa: giallo estratto da Fabbri, poi richiamato dal Var. Ed è rosso.

77' ROSSO A KOULIBALY - Ribery manda Simy nello spazio, il difensore lo trattiene al limite dell'area.

81' DI LORENZO SALVA - Punizione di Ribery dal limite, salvataggio di testa sulla linea.

95' ENORME OCCASIONE PER GAGLIOLO - Cross in mezzo, Ospina esce male e lascia la palla in area: sinistro di controbalzo a porta vuota, palla alta.

Il momento social

MVP

Piotr ZIELINSKI – Tra i più pericolosi anche in un primo tempo complicato, è il match winner che regala l’ennesima vittoria pesante di questo Napoli che sa anche essere tosto, solido e concreto.

Fantacalcio

Promosso. David OSPINA - Non sempre perfetto, ma ancora una volta non subisce gol: una grande notizia per i fanta-allenatori.

Bocciato. Kalidou KOULIBALY - L'espulsione non compromette la prova del Napoli, ma in ottica fantacalcio è una brutta botta...

Le pagelle

