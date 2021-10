Secondo Sky, infatti, Ribéry tornerà a disposizione di mister Castori solo a fine mese, in tempo per il derby campano contro il Napoli che si disputerà il prossimo 31 ottobre. Nel mezzo però ci sono tante sfide cruciali per la classifica della Salernitana che in queste due settimane affronterà nell'ordine Spezia, Empoli e Venezia.

