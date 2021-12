Un mese dopo, eccoci ancora qua. Dopo quasi 30 giorni senza vittoria (2 sconfitte, 1 pari), la Lazio esce dal Ferraris di Genova con tre punti che vogliono dire tanto a livello emotivo. I biancocelesti battono la Samp per 3-1 e mettono fine ad un momento difficile, rilanciandosi anche in chiave Europa League (-2 dalla Fiorentina). I blucerchiati, invece, rimangono impanati al 15° posto, si fermano per la nona volta in campionato e conservano solo 5 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Situazione grigia. A segno Sergej Milinkovic-Savic (poi espulso nel secondo tempo), Ciro Immobile (due volte) e Manolo Gabbiadini allo scadere.

La Sampdoria è la squadra contro cui Sergej Milinkovic-Savic ha preso parte a più gol in Serie A: 7 (4 gol e 3 assist).

Sampdoria-Lazio 1-3 (0-3 primo tempo)

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski (57' Yoshida), Ferrari (46' Dragusin), Chabot, Augello; Candreva (85' Ciervo), Thorsby, Ekdal, Verre (46' Adrien Silva); Quagliarella (46' Caputo), Gabbiadini. All. D'Aversa

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi (64' Lucas Leiva), Basic; Pedro (64' Felipe Anderson), Immobile (46' Muriqi), Zaccagni (78' Lazzari). All. Sarri

Arbitro: Michael Fabbri

Gol: 7' Milinkovic-Savic, 17' Immobile, 37' Immobile, 89' Gabbiadini

Assist: Zaccagni (0-1), Zaccagni (0-2), Milinkovic-Savic (0-3), Ciervo (1-3)

Ammoniti: Candreva, Bereszynski, Quagliarella, Adrien Silva, Muriqi

Espulsi: Milinkovic-Savic

La cronaca in 8 momenti chiave

7'- RETEEEEEEEE! 1-0 LAZIO! Immobile spazza via Chabot e apre su Zaccagni, l'ex Verona la mette a centro area per Milinkovic-Savic, il #21 calcia di prima intenzione e batte Audero. Quinto gol in campionato per il sergente!

17'- RETEEEEEE! 2-0 LAZIO! Grande slalom di Zaccagni al limite dell'area, tocco verticale per Immobile, girata mancina dell'ex Torino e Audero è battuto per la seconda volta.

34'- AUDERO SU IMMOBILE! Cross morbido di Zaccagni dalla sinistra, testata del bomber laziale e bella risposta del portiere blucerchiato.

37'- RETEEEEEEE! 3-0 LAZIO! MA CHE ROBA LA FORMAZIONE DI SARRI! Traccia verticale di Milinkovic-Savic per Immobile, piede perno dell'attaccante su Chabot e destro incrociato all'angolino basso.

56'- STRAKOSHA SU GABBIADINI! Colpo di testa schiacciato dell'attaccante, ma grande riflesso del portiere dei capitolini.

67'- FOLLIA MILINKOVIC-SAVIC! ESPULSO! Prima commette fallo da ammonizione e dopo esagera con le proteste.

82'- PERICOLO SAMP! Punizione di Candreva dalla destra, colpo di testa di Yoshida e palla alta di pochissimo.

89'- RETEEEEE! GOL DELLA BANDIERA! Palla a centro area di Ciervo, controllo di Gabbiadini, girata secca sul primo palo e Strakosha battuto.

Il momento social

MVP

Mattia ZACCAGNI: Sarebbe troppo facile dire Immobile! Stasera abbiamo ritrovato il vero Mattia Zaccagni, che non si limita al compitino e gioca ogni pallone in maniera decisiva. Prestazione assolutamente mostruosa.

Fantacalcio

Promosso: IMMOBILE

Un bonus che cammina. Altro +6 per lui e per tutti i fanta-allenatori. Insaziabile.

Bocciato: FERRARI

Completamente disastroso. Lui e Chabot vengono distrutti dagli attaccanti biancocelesti. Rimandato.

Le pagelle

Sarri: "Manca continuità? Anche Klopp al Liverpool all'inizio..."

