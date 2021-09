Altra prova di forza del Napoli che sbanca Genova con un netto 0-4. Apre dopo 10 minuti Osimhen che gira in rete un cross di Insigne. La Samp reagisce, ma si trova di fronte un super Ospina. Nel finale di primo tempo Fabian Ruiz trova il colpo da biliardo che vale il raddoppio. Osimhen chiude i conti a inizio ripresa su assist di Lozano. Il messicano replica nel ruolo di rifinitore poco dopo, quando Zielinski ritorna al gol con una fucilata mancina. Nell'ultima mezz'ora potrebbe arrivare anche il quinto centro, Audero tiene a galla i suoi. Sampdoria punita oltremodo dal risultato, anche perchè sul risultato di 1-0 avrebbe meritato il pari. Il Napoli è però una macchina perfetta in questo momento, impressionamte in ogni reparto. Osimhen e Anguissa i giocatori che stanno svoltando la squadra.

Il Tabellino

SAMPDORIA-NAPOLI 0-4

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski (72'Depaoli), Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby (72'Askildsen), Adrien Silva (55'Ekdal), Damsgaard; Caputo (84'Ciervo), Quagliarella (55'Torregrossa). All: D'Aversa.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani (48'Manolas), Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian, Zielinski (68'Elmas), Lozano (82'Ounas), Osimhen (82'Petagna), Insigne (68'Politano). All: Spalletti

GOL: 10' Osimhen, 39' Fabian Ruiz, 50' Osimhen, 59' Zielinski

ASSIST: Insigne, Insigne, Lozano, Lozano

AMMONITI: Damsgaard, Manolas

ARBITRO: Valeri

