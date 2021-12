Una partita bella e sempre in bilico, un risultato giusto. E una classifica che, sostanzialmente, rimane immutata. Sampdoria e Venezia si annullano l'un l'altra con un 1-1 che sta benissimo ai lagunari e malissimo ai blucerchiati, in vantaggio fino a tre minuti dalla fine. Pare essere un'altra giornata di gloria per il Doria quando il solito Gabbiadini, già eroe del derby, va a segno dopo appena 38 secondi. Ma la formazione di D'Aversa ha il torto di non chiudere i conti con Thorsby, che spreca un paio di palle gol difficili da sbagliare e tiene in vita un Venezia mai domo. E i veneti, nel finale, acciuffano il pari grazie al neo entrato Henry, autore di uno stupendo destro a giro "alla Henry" (Thierry, però) sotto l'incrocio di Audero. Un punto per la Samp e un punto per il Venezia, entrambe a distanza di sicurezza dalla zona calda. Ma Quagliarella e compagni tornano a casa col rammarico di aver fallito lo scatto verso la metà della classifica.

Tabellino

Sampdoria-Venezia 1-1 (primo tempo 1-0)

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski (61' Dragusin), Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal (86' Askildsen), Adrien Silva, Thorsby; Gabbiadini (61' Verre), Caputo (75' Quagliarella). All. D'Aversa

Venezia (4-3-2-1): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Ebuehi; Tessmann (58' Henry), Ampadu (58' Vacca), Busio (69' Crnigoj); Aramu (78' Forte), Kiyine; Johnsen (69' Sigurdsson). All. Zanetti

Arbitro: Rosario Abisso

Gol: 1' Gabbiadini (S), 87' Henry (V)

Assist: Caputo (S, 1-0), Vacca (V, 1-1)

Ammoniti: Audero, Forte

Espulsi: nessuno

La cronaca in 10 momenti chiave

1' – GOL DELLA SAMPDORIA. Augello tocca dentro per Caputo, che di prima intenzione serve in area Gabbiadini, che sempre di prima intenzione spara in rete col sinistro. Samp in vantaggio dopo meno di 40 secondi.

17' – Tessmann viene servito in area da Kiyine, ma Audero gli esce sui piedi salvando la Sampdoria. Prima palla gol per il Venezia.

32' – Punizione pericolosa dal limite per il Venezia: calcia Kiyine, che col suo destro a giro manca di poco la porta.

42' – Botta improvvisa dalla distanza di Candreva e intervento non semplice di Romero, che si distende e appoggia la palla in calcio d'angolo.

47' – Gran cross mancino di Candreva per Thorsby, che da pochi passi manca la porta di testa con Romero fuori causa.

54' – Numero in area di Kiyine, che tocca per Aramu, il cui sinistro piazzato da ottima posizione sfila a lato.

73' – Caputo taglia in area su servizio di Thorsby e appoggia di tacco per l'accorrente Candreva, che da pochi passi centra i piedi di Romero.

80' – Contropiede Henry-Ebuehi, palla d'oro per Sigurdsson il cui tiro incrociato, deviato, termina fuori di poco. Venezia vicinissimo al pari.

87' – GOL DEL VENEZIA. Palla recuperata da Vacca su Adrien Silva e strepitoso destro a giro di Henry, che va a insaccarsi sotto l'incrocio di Audero. 1-1.

91' – Bellissimo destro di controbalzo di Candreva e miracolosa respinta sulla linea di Caldara, che salva un Romero completamente fuori causa.

MVP

Henry. Il suo ingresso in campo porta all'attacco del Venezia quei chili e quei centimetri che in precedenza erano mancati. La ciliegina sulla torta è il super gol che regala ai veneti un punto.

Fantacalcio

PROMOSSO – Gabbiadini. Sta vivendo un momento di forma straordinario. Segna un gol bellissimo dopo 38 secondi e cerca pure il bis. La speranza della Sampdoria è che la sua sostituzione forzata non implichi problemi seri in vista della gara con la Roma.

BOCCIATO – Adrien Silva. Grave l'errore in disimpegno che apre la strada al pareggio del Venezia. E poi, nel pallone, si fa pure ammonire.

