Tempo di vigilia di campionato anche in casa Lazio. Dopo la pesante sconfitta contro il Verona, i biancocelesti è a caccia del riscatto e per ottenerlo dovrà superare la Fiorentina all'Olimpico. Un match non semplice per una squadra che fatica a trovare la giusta continuità, come confermato dall'allenatore Maurizio Sarri nella conferenza stampa che presenta il match.

Ad

Sulla Fiorentina

Serie A Probabili 10ª: Juve, gioca Perin. Milan: out Ballo-Touré, c'è Kalulu 20 ORE FA

"È una squadra forte, ha un gioco completamente diverso dal passato. Ha fatto più vittorie in trasferta che in casa, potrebbe avere un futuro importante. I giocatori importanti possono sempre decidere il risultato. Immobile da anni segna in modo impressionante, Vlahovic è giovane e forte. Saranno importanti".

Alti e bassi

"Il momento è di riflessione, è chiaro. Sentendo parlare i ragazzi abbiamo visto che gli alti e bassi si stanno ripetendo da un anno e mezzo e quasi sempre si verificano contro squadre di seconda fascia, chiamiamole così. Questo ci deve far riflettere, c'è qualcosa di sbagliato nell'approccio. Guardando i dati fisici non c'è differenza tra la prima e la terza gara settimanale, ma spesso sbagliamo questa. Vuol dire che il problema è psicologico".

A centrocampo

Lucas Leiva è perfetto per noi a livello di caratteristiche. Quest'anno si gioca a ritmi alti e può riscontrare qualche problema. Danilo Cataldi sta crescendo. Entrambi ci devono dare tanto. Luis Alberto è un giocatore importante per noi. A volte però il bene del gruppo non coincide con quello del singolo. Abbiamo fatto 12 partite e 8 ha giocato da titolare. Nella altre 4 ha giocato 40 minuti, faccio fatica a dire che non gioca."

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Lazio-Fiorentina, probabili formazioni e statistiche 21 ORE FA