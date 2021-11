Non è la prima volta di Maurizio Sarri contro la Juventus, è la prima «dopo». Sabato, ore 18, stadio Olimpico: la sua Lazio, la sua Juventus. Sua per modo di dire. Lo fu per una stagione, 2019-2020, e la portò allo scudetto (ma c’è chi dice: «lo» portò): il nono consecutivo. L’ultimo. (Ri)troverà Massimiliano Allegri, l’allenatore che aveva sostituito e che poi ha sostituito Andrea Pirlo, precettato d’urgenza per sostituire proprio lui, Mau-Mau.

Ciro Immobile, che per Claudio Lotito lo staff azzurro ha curato male (voto?), a Federico Bernardeschi, a Giorgio Chiellini. Fino al Covid di Adam Marusic e alla caviglia di Pedro. Ma non è questo il punto: lo sarà, semmai, in campo. E nemmeno la classifica, che pure pesa: la Lazio, quinta, con 21 punti; la Juventus, ottava, con 18. Piomba, l’ordalia, sulle macerie ancora fumanti di un disastro internazional-popolare, l’Italia regina d’Europa costretta agli spareggi mondiali . Gli strascichi coinvolgono non pochi, e non lievi, titolari: da, che per Claudio Lotito lo staff azzurro ha curato male (voto?), a Paulo Dybala , a. Fino al Covid di Adam Marusic e alla caviglia di. Ma non è questo il punto: lo sarà, semmai, in campo. E nemmeno la classifica, che pure pesa: la Lazio, quinta, con 21 punti; la Juventus, ottava, con 18.

Il film gira tutto attorno a Sarri e alla Signora, quel matrimonio che apparve subito strano, non per la volgarità dei soldi in ballo ma per i pruriti di estetica sparsi sul talamo. Ricordate la trama? Stufo di vincere senza convincere, Andrea Agnelli molla Allegri e il suo pragmatismo esasperato, cerca il «giuoco» e crede che «C’era Guevara» sia il partito giusto. Non è stato così, e sappiamo perché. La Juventus è, per tradizione, una fabbrica che privilegia la produzione seriale. L’Europa le interessa esclusivamente per il flusso dei mercati. Sarri avrebbe avuto bisogno di pazienza, di fiducia.

Ha un carattere brusco, da toscano che non raccoglie la cenere, a differenza di Max. E’ un maestro, all’impatto con la vecchia guardia scopre subito che sarà un’impresa - e probabilmente una resa - difendere avanzando. Commette l’errore, suggeritogli da Fabio Paratici, di volare da Cristiano Ronaldo per pregarlo di fare il centravanti. Giudica la squadra «inallenabile». Si ammala nel periodo estivo: il più formativo e, dunque, il più delicato. La pandemia chiude le arene e riga i valori. Alla ripresa, sarà proprio la Lazio (di Simone Inzaghi) a farne le spese. Madama resiste e trionfa, comunque. Sarri lascia un Cristiano al massimo italiano di gol (31) e Dybala miglior giocatore del campionato. Di memorabile, rare tracce: fra queste, però, le sfide con l’Inter di Antonio Conte, 2-1 a San Siro pieno e 2-0 allo Stadium vuoto. Non solo: arrivò, il titolo di campione, nonostante 12 rigori contro, record assoluto dal battesimo del girone unico (1929-’30); e degli ultimi 14 scudetti (3 Inter, 1 Milan, 9 Juventus, 1 Inter), il solo vinto senza la difesa più munita appartiene curiosamente alla sua; terza della lista, con 43 reti, nella scia di Inter (36) e Lazio (42).

L’ho detto e lo ribadisco: andava confermato. «La rivolta segue un capo, la rivoluzione un’idea», ha scritto Mariarosa Bricchi ne «La lingua è un’orchestra». E le idee non sono colpi di pistola: sono semine laboriose, come i silenzi di un convento. Il destino era segnato ben prima del k.o. europeo con il Lione. Il bis di Allegri non lo invocava la consecutio tecnica: è stato il bicchiere estremo, e un po’ «estremista», di una proprietà ubriaca. Per salvare il salvabile, Sarri accettò un compromesso tra la base e le altezze (Cierre, l’Omarino). Ma non era contento. Si era divertito di più a Napoli, con la sinfonia del 4-3-3, e persino al Chelsea, con l’Europa League, per quanto i dribbling di Eden Hazard ne avessero alterato le impronte.

Ha 62 anni e, adattando il motto di Vujadin Boskov, si ostina a vedere strade là dove la massa spinge per cogliere scorciatoie. Si riparte da uno a uno: la Treccani ha imbarcato, da tempo, il suo «Sarrismo» e ospitato, da giorni, il «corto muso» di Allegri. Citazioni che fissano dottrine lontane. La visione e la gestione. Il futuro che lotta per scacciare il passato, il passato che ritorna per accorciare il futuro. Spetta, la chiosa, a Charles Bukowski, l’autore adorato da Sarri: «A volte ho la sensazione di essere solo al mondo. Altre volte ne sono sicuro». Allegri preferisce i classici dell’infanzia: «Chi perde è perduto».

