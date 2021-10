Sassuolo e Inter (Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso al Mapei Stadium di Reggio Emilia (vinta dall'Inter in rimonta 2-1). Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Segui la DIRETTA SCRITTA ), valido per la 7a giornata di Serie A, arbitrato dal signordella sezione di Nichelino. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso aldi Reggio Emilia (vinta dall'Inter in rimonta 2-1).

La moviola di Sassuolo-Inter

Minuto 21': RIGORE PER IL SASSUOLO - Avanti i padroni di casa col penalty battuto da Berardi. Tutto merito di Boga steso in area da Skriniar, rigore netto.

Minuto 37': L'INTER CHIEDE IL RIGORE - Protesta anche l'Inter per un contatto in area con Lautaro Martinez che va giù per una trattenuta. Non c'è nulla e Pairetto non concede il penalty. Ammonito Simone Inzaghi per proteste.

Minuto 45': HANDANOVIC-DEFREL, È ROSSO? Erroraccio di de Vrij che manda all'indietro senza guardare: lancia Defrel che però va a contatto con Handanovic in uscita. Il portiere sloveno cerca di evitare il contatto con l'attaccante francese, ma i due si toccano, perché Defrel va a sbattere sul gomito del portiere dell'Inter. Ma il vero contatto è col piede. C'è fallo o no? Se è fallo è punizione ed espulsione, ma per Pairetto è tutto regolare. L'arbitro di Nichelino non va neanche a rivedere.

Minuto 67': AMMONITO PERISIC - Il croato è velocissimo nell'andare a riprendere Djuricic, ma commette fallo e si becca il giallo. Giusta l'ammonizione.

Minuto 77': RIGORE PER L'INTER - Palla dentro per Dzeko che salta Consigli in uscita e viene buttato giù in area. Nulla da dire, rigore netto perché Consigli spinge proprio l'attaccante bosniaco. Arriva anche la conferma dal VAR e Lautaro Martinez segna il 2-1 dagli 11 metri.

Minuto 82': GOL ANNULLATO A DZEKO - L'Inter trova anche il tris sulle ali dell'entusiasmo, con il gol di Dzeko sull'assist di Barella lanciato da Perisic. L'attaccante ex Roma era però in fuorigioco.

La squadra arbitrale

Arbitro: Luca Pairetto della sezione di Nichelino

Assistenti: Longo e Margani

Quarto uomo: Matteo Gariglio

VAR: Luigi Nasca di Bari

AVAR: Giorgio Peretti

