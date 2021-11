"Ora tutti si aspettano che si stia a quei livelli, noi per primi. Stiamo bene in vetta e vogliamo rimanerci ma è chiaro che non possiamo garantire il risultato", dice Spalletti che vive ormai da protagonista la città di Napoli e oggi ha pattecipato a CasaCorriere, manfestazione organizzata dal Corriere della Sera a Palazzo Reale. "Quello che possiamo garantire - afferma il tecnico - è la prestazione che dobbiamo esigere da noi stessi. Una volta tracciata una linea di demarcazione non si torna indietro. Vogliamo dare continuità. La squadra ha ancora margini di miglioramento e sono fiducioso che possiamo fare di più. Domenica mancherà sua maestà (Koulibaly, ndr) ma ho una rosa di professionisti in grado di sopperire alla sua assenza".

Ad

Su Osimhen

Serie A Il Milan piange la scomparsa di Gino Maldera: aveva 75 anni 2 ORE FA

Spalletti parla anche di Osimhen "mi ricorda Van Basten con un po' di tecnica in meno", dice ma alla parola scudetto risponde predicando calma: "Abbiamo una maglia importante da riempire di cose importanti - dice - proveremo a vincere quante più partite possibili, se poi ci sono squadre più forti lo vedremo. Ma noi ci proveremo partita dopo partita fino alla fine".

I fischi all'Olimpico

Spalletti torna anche sui fischi ricevuti all'Olimpoico nella sfida contro la sua ex, la Roma: "Ho la coscienza a posto - dice - chi paga il biglietto ha il diritto di fischiare. Ma io non porterei mai mio figlio a insultare un adulto allo stadio perche è da questi comportamenti che si trae la legittimità a fare altro".

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A Il derby nel derby: Calhanoglu cerca il riscatto da ex 5 ORE FA