Si sblocca il Torino che ritrova i 3 punti in una partita giocata bene, ma gestita con molte difficoltà. Il Genoa è assente nel primo tempo e i granata vanno sul doppio vantaggio con Sanabria, su servizio di Ansaldi, e Pobega bravo a capitalizzare l'assist proprio di Sanabria. Gli uomini di Ballardini ritornano in partita nella ripresa, ma trovano il gol della speranza solo al 70' con Destro, alla quarta gara di fila a segno. Juric rimanda i suoi all'assalto e Brekalo schiaccia in rete un pallone d'oro arrivato da Praet. Caicedo la riapre subito su cross di Kallon, ma al Genoa manca ancora il guizzo decisivo e arriva l'ennesima sconfitta. Il Toro deve registrare la linea difensiva, apparasa in difficoltà contro la copiia Destro-Caicedo. 3 punti ossigeno che allontanano la zona rossa, in cui rimane invece il Genoa.

Il Tabellino

TORINO-GENOA 3-2

Serie A Torino-Genoa: probabili formazioni e statistiche IERI A 09:41

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo (59'Vojvoda), Lukic, Pobega, Ansaldi (72'Aina); Linetty (59'Praet), Brekalo; Sanabria (59'Belotti). All. Juric

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Ghiglione (46'Kallon), Vasquez, Criscito, Cambiaso; Touré (46'Galdames), Sturaro (69'Behrami); Ekuban (61'Caicedo), Rovella, Fares; Destro. All. Ballardini

GOL: 14' Sanabria, 31' Pobega, 69' Destro, 77' Brekalo, 81' Caicedo

ASSIST: Ansaldi, Sanabria, Caicedo, Praet, Kallon

AMMONIZIONI: Vasquez, Fares, Kallon, Pobega, Praet

ARBITRO: Giacomelli

La cronaca in 8 momenti chiave

14' - SANABRIA! GOL DEL TORINO! Colpo di testa vincente da due passi su cross di ANSALDI! Conclusione incrociata sul secondo palo a prendere in controtempo Sirigu.

31' - POBEGA! 2-0 TORINO! Assist di SANABRIA per l'inserimento di POBEGA che è bravo ad incrociare un rasoterra sul secondo palo!

58' - LINETTY! CON DEVIAZIONE FA 3-0! Il giocatore del Torino si prende il fondo sulla sinistra, cerca il cross al centro per SANABRIA che viene deviato, diventando un pallonetto a scavalcare Sirigu sul secondo palo.

59' - ATTENZIONE ANNULLATO L'AUTOGOL DI VASQUEZ. Il Var era intervenuto per un fallo di DJIDJI a inizio azione che ha poi portato al gol.

70' - DESTRO! LA RIAPRE LUI! Assist di CAICEDO che libera il bomber del Genoa davanti al portiere. Destro non sbaglia e riapre tutto. 2-1

77' - BREKALO! GOL DEL TORINO! PRAET vola sulla destra, palla al centro per Brekalo che non può sbagliare a due passi da Sirigu. Meritato il 3-1 del Toro.

81' - CAICEDO! NON FINISCE MAI QUESTA PARTITA. KALLON è bravissimo ad andare via sulla destra prima di trovare il servizio giusto per Caicedo che mette dentro dall'area piccola.

88' - ROVELLA SU PUNIZIONE! Esecuzione dalla distanza per un soffio a lato del palo.

tra poco il report completo...

...

